Rellen voor het parlement in Athene tijdens stemming omstreden maatregelen

19u19

Bron: Belga, Reuters 1 AP Voor het Griekse parlement zijn rellen uitgebroken. Een honderdtal extreemlinkse activisten maakte zich los uit een groep van duizenden vreedzame demonstranten en gooide met verfbommen en stenen naar de politie. De ordehandhavers hebben traangas en schokgranaten ingezet om de menigte tegen te houden.

Zo'n tienduizend demonstranten protesteerden tegen een nieuw pakket wetten. Vele werknemers namen vandaag ook deel aan een 24 urenstaking. Daardoor werd onder andere het openbaar vervoer en het luchtverkeer lamgelegd.

Het parlement heeft ondertussen de omstreden maatregelen goedgekeurd. De belangrijkste verandering is dat het neerleggen van het werk voortaan pas legaal is als meer dan de helft van de vakbondsleden zijn toestemming heeft gegeven. Tot dusver was 20 procent voldoende, in vele gevallen ook enkel de beslissing van de vakbondsleden binnen het bedrijf. 154 afgevaardigden stemden voor de hervormingen en 141 tegen.

