Rellen tussen voor- en tegenstanders van regering in Hongkong FVI

30 juni 2019

17u47

Bron: Belga 0 Het is zondag tot rellen gekomen aan het parlement van Hongkong tussen voor- en tegenstanders van de regering, aan de vooravond van de verjaardag van de overdracht van de semi-autonome regio aan China door het Verenigd Koninkrijk in 1997.

Tienduizenden mensen, veel van hen met Chinese vlaggen, waren naar het parlement afgezakt om hun steun aan de politie uit de drukken. Die krijgt veel kritiek vanwege haar hardhandige aanpak tijdens de enorme manifestaties de afgelopen weken, waarbij ze traangas en rubberen kogels gebruikte. Volgens de organisatoren kwamen zondag 165.000 mensen opdagen, de politie houdt het op 53.000.

De bijeenkomst, waarop ook pro-China-parlementsleden het woord namen, verliep zonder incidenten. Toen de manifestanten weer uit elkaar gingen, trok een deel van hen echter naar kleine groepen opposanten die al sinds drie weken bij het parlement kamperen. Ze riepen onder meer "verraders" en "relschoppers" naar de anti-regeringsmanifestanten en vielen ze ook fysiek aan. De politie moest verschillende keren tussenbeide komen.

In Hongkong vinden al sinds 9 juni grote protesten plaats tegen een wetsvoorstel dat uitleveringen aan China mogelijk moest maken. Dat voorstel is ondertussen opgeschort, maar de manifestanten eisen dat het in de vuilbak belandt.