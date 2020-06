Rellen Stuttgart doen discussie over achtergrond relschoppers oplaaien Caspar Naber

22 juni 2020

09u16 4 De rellen in Stuttgart, zaterdagnacht, hebben veel losgemaakt in Duitsland. Niet alleen vanwege het geweld tegen de politie en het plunderen van winkels, maar ook door de achtergrond van de gearresteerde relschoppers. Dat laatste ligt gevoelig in Duitsland sinds de massale aanrandingen in Keulen tijdens de jaarwisseling 2015-2016.



“Het lijkt erop dat vooral jongeren met een migratieachtergrond vooraan stonden bij de rellen’’, verklaarde het hoofd van de politievakbond in de deelstaat Baden-Württemberg vandaag. Hij baseerde zich op de vele videobeelden van de rellen in Stuttgart die circuleren op het internet. Voor een journalist aanleiding om tijdens de persconferentie van de autoriteiten, zondagmiddag, te vragen of er soms ook asielzoekers bij de rellen betrokken waren.

Plaatsvervangend politiechef Thomas Berger gaf daar geen antwoord op maar zei dat twaalf van de 24 arrestanten ‘buitenlanders’ zijn, afkomstig uit een reeks landen variërend van Kroatië en Portugal tot Afghanistan en Somalië. De overige twaalf zijn volgens hem Duitsers van wie negen geen migratieachtergrond hebben en drie wel.

Burgemeester Fritz Kuhn haastte zich om te zeggen dat het niet uitmaakt waar mensen vandaan komen, ongeacht een eventuele migratieachtergrond. “In Stuttgart is het aanvallen van veiligheidstroepen onaanvaardbaar. Dat moet iedereen weten”, sprak hij met ingehouden woede. Intussen was op Twitter al een hevige discussie losgebarsten over de migratieachtergrond van de gearresteerde relschoppers. Daarbij gebruikt ieder wat het best in zijn of haar straatje past.

Sommigen merken op dat de meerderheid van de gearresteerde Duitsers geen migratieachtergrond heeft en spreken van ‘rechtse raddraaiers’, anderen scheren de twaalf buitenlanders en drie Duitsers met een migratieachtergrond over een kam en halen er zelfs het percentage buitenlanders in de deelstaat bij. Dat bedroeg vorig jaar 15,9 procent volgens het Duitse statistiekbureau. Alleen de deelstaat Hessen had met 16,1 procent een hoger aandeel buitenlanders.

17-jarige witte Duitser

De rellen vloeiden volgens de politie voort uit de controle van ‘een witte 17-jarige Duitser’ wegens een drugsdelict. Het noemen van de achtergrond van verdachten en arrestanten ligt in Duitsland gevoelig. Dit vanwege het massaal aanranden, mishandelen en bestelen van vrouwen door een groep van zo'n 1.000 “stomdronken, agressieve en volledig losgeslagen” jongemannen tijdens de Nieuwjaarsnacht in 2015-2016 in Keulen.

De politie meldde aanvankelijk niets over de incidenten, de media evenmin. Beide werden daarop beschuldigd van (zelf)censuur omdat de aanvallers immigranten zouden zijn met een “Noord-Afrikaans of Arabisch uiterlijk". Uiteindelijk maakte de politie bekend dat 149 van de 153 verdachten uit het buitenland kwamen, de meesten uit Marokko en Algerije (103). Sindsdien wordt de achtergrond meestal meteen bekendgemaakt.

Partyscène

Politiechef Berger bestempelde de relschoppers als ‘gedeeltelijk dronken lui uit de party- of evenementenscène’. Zo'n 200 tot 300 toonden zich naar zijn zeggen ‘meteen’ na de controle van de 17-jarige Duitser ‘solidair met hem’ en vielen de politiemensen aan. Al snel groeide de groep relschoppers uit tot zo'n 500 man. Die gooiden onder andere flessen en kasseien naar de politieagenten en ook naar hulpverleners die waren uitgerukt voor een noodgeval. Negentien agenten raakten gewond.

De politie ziet geen politieke motieven achter de rellen. “Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen, vier weken geleden, ontmoeten de leden van de partyscène elkaar weer in het openbaar. Ze organiseren zich op sociale media ‘met een tegen de politie gerichte toon’ , drinken en gedragen zich agressief en beledigend tegenover agenten. Wij hebben daar tactisch op gereageerd maar zaterdagavond escaleerde de situatie plotseling. Om herhaling te voorkomen, zal er de komende weken meer politie worden ingezet”, zei politiechef Frank Lutz.

Consequenties

De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) steekt de politie op Twitter een hart onder de riem en pleit voor daden. “Dit ongelooflijke geweld moet gevolgen hebben. Politieagenten ervaren zelfs tijdens hun normale dienst respectloosheid, aanvallen en geweld. Wat ze nodig hebben is echte steun, geen lippendienst. Dit is het juiste moment om zoiets als het algemene vermoeden van racisme bij de politie weg te nemen of wetten zoals in Berlijn om te keren! Laten we degenen beschermen die ons beschermen!’’

De CDU en coalitiepartner CSU zijn van mening dat de nieuwe antidiscriminatiewet in de deelstaat Berlijn fundamenteel onjuist is: het stelt politieagenten volgens hen bloot aan willekeur waarbij iedereen hen van discriminatie kan beschuldigen. Daarom zouden de ministers van Binnenlandse Zaken van de overige vijftien deelstaten niet langer politieagenten naar Berlijn moeten sturen voor het verlenen van bijstand.

Ich denke an alle Opfer der Gewaltnacht in Stuttgart. Diese unfassbare Gewalt muss Konsequenzen haben. Aber Polizeibeamte erleben auch im normalen Dienst Respektlosigkeit, Angriffe und Gewalt. Was sie brauchen ist echter Rückhalt keine Lippenbekenntnissen. A. Kramp-Karrenbauer(@ akk) link