Rellen op luchthaven van Caracas voor aankomst Venezolaanse oppositieleider kv

11 februari 2020

21u58

Bron: Belga 0 Op de luchthaven van de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn vandaag rellen uitgebroken tussen voor- en tegenstanders van het regime. Op de luchthaven wordt vandaag de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido verwacht, die na een trip van drie weken weer naar huis komt.

De partij van Guaido, Voluntad Popular, postte een video van de rellen op Twitter met de boodschap: "militanten en functionarissen van het Maduro-regime vallen parlementsleden aan en proberen hen de toegang tot de luchthaven te beletten om Guaido op te wachten".

Guaido, die door meer dan 50 landen wordt erkend als de legitieme leider van Venezuale, heeft drie weken in het buitenland vertoefd. Hij ging onder meer naar het Wereld Economisch Forum in Davos en naar Washington, waar hij de State of the Union van Donald Trump bijwoonde. Hij kon zijn land in januari verlaten hoewel er tegen hem een reisverbod was uitgevaardigd.



Guaido riep zichzelf uit als interim-president in januari 2019, maar slaagde er ondanks de internationale steun niet in om Maduro aan de kant te schuiven. Dat komt mede omdat Maduro de steun geniet van het machtige Venezolaanse leger.

Maduro werd vorig jaar nog verkozen voor een tweede termijn als president tijdens een omstreden stembusslag die door bijna de volledige oppositie werd geboycot. Onder zijn presidentschap kende Venezuela een ongeziene economische en politieke crisis.