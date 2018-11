Rellen, nieuwe handelsakkoorden en dubbelrol van Saudische kroonprins: wat kunnen we verwachten van G20-top? AW

29 november 2018

12u56

Bron: Al Jazeera 0 Vandaag gaat de G20-top in Buenos Aires van start: 19 leiders van ’s werelds belangrijkste economieën en enkele vertegenwoordigers van de Europese Unie verzamelen om de handelsrelaties te bespreken en geschillen op te lossen. Hoe zal de Saudische kroonprins ontvangen worden en wie ontmoet Trump wel al dan niet? Dit kunnen we verwachten van de dertiende G20-top.

1. Hoe zal de Saudische kroonprins behandeld worden?

Ongeveer twee maanden geleden kwam de Saudische kroonprins in opspraak omwille van zijn vermoedelijke betrokkenheid bij de moord op regeringskritische journalist Jamal Khashoggi. Saudi-Arabië ontkent zijn rol formeel, maar onderzoek doet anders vermoeden.



Sindsdien heerst er een gespannen relatie tussen Saudi-Arabië en andere landen. Vele mensenrechtenorganisaties en politici eisen immers dat kroonprins Mohammed bin Salman op het matje wordt geroepen. Enkel Rusland bleef trouw aan zijn handelspartner. Poetin zal bin Salman dan ook ontmoeten “om te praten over de moord op Khashoggi, maar vooral om de handelsrelatie beter te ontwikkelen”.

Verder nog wil de secretaris-generaal van de Verenigde Naties een hartig woordje spreken met Mohammed bin Salman. Eerder over de oorlog in Jemen dan de moord op Khashoggi.



De Verenigde Staten maakten voorlopig nog geen formele afspraak met bin Salman. Sarah Sanders, woordvoerster van het Witte Huis, sluit echter niet uit dat een toevallige ontmoeting en interactie tussen de twee leiders mogelijk is. Verder deelde de Amerikaanse inlichtingendienst gisteren mee dat ze geen enkel “direct” element konden vinden dat de Saudische kroonprins linkt aan de moord op Jamal Khashoggi. Op die manier blijft de relatie tussen Amerika en Saudi-Arabië gewaarborgd. Maar goed ook want de enorme wapendeal die de twee landen sloten, staat synoniem voor honderden Amerikaanse jobs én een flinke som geld voor de staatskas.

2. Trump en Chinese president Xi Jinping dineren samen

Trump zal zaterdag met zijn Chinese collega dineren. De Amerikaanse president organiseert het etentje om zo misschien een soort van compromis over de handelsbetrekkingen te bereiken.



Trump dreigde maandag nog maar eens met importheffingen op alle Chinese goederen die nog niet zijn onderworpen aan heffingen. Trump noemde het toen “erg onwaarschijnlijk” dat gesprekken met zijn Chinese ambtsgenoot dat zullen voorkomen. Sinds twee maanden wordt al voor zo’n 200 miljard dollar aan Chinese import belast in de VS. Op de goederen geldt een invoerheffing van tien procent, die vanaf 1 januari kan toenemen tot 25 procent.

China hoopt Trump ervan te overtuigen de invoerheffing te beperken tot die tien procent die nu al geldt. Beide partijen staan alvast sceptisch tegenover de ontmoeting. Toch liet Amerikaans economisch adviseur Larry Kudlow weten dat de top “de gelegenheid biedt om een einde te maken aan de teleurstellende discussies”. Of dat effectief zal gebeuren, is nog maar de vraag.

3. Schudden Trump en Poetin elkaar de hand?

Ook bij de geplande ontmoeting tussen Trump en Poetin staat een groot vraagteken. De Amerikaanse president dreigde er gisteren nog mee om die afspraak te annuleren. Daarbij verwees hij naar het conflict tussen Oekraïne en Rusland. “Ik hou niet van dat soort agressie”, zei hij over de drie gekaapte Oekraïense marineschepen.



Als de ontmoeting wel doorgaat, bespreken de twee grootmachten allicht het Intermediate-Range Nucelar Forces (INF)- verdrag. Dat verdrag is een overeenkomst gesloten tussen de Verenigde Staten en de toenmalige Sovjet Unie, nu Rusland. Het verdrag legt voor beide landen het verbod op nucleaire en conventionele raketten en kruisraketten in bezit te hebben. De VS beweerden in oktober dat Rusland het verdrag geschonden had en zou er daardoor uit willen stappen.

Trump en Poetin ontmoetten elkaar trouwens al op een vorige G20-top. Toen werden enkele strenge regels van het Amerikaans nationaal veiligheidsprotocol geschonden.

4. Veel protestbewegingen verwacht

Overigens liet de Argentijnse regering al weten dat er zerotolerantie zal gelden voor gewelddadig protest. “Wie wil, mag demonstreren maar het moet vreedzaam blijven”, zo zei minister van Veiligheid Patricia Bullrich onlangs. Wie toch over de schreef gaat, zal zwaar gestraft worden. Op de top worden meer dan 20.000 manschappen van de ordestrijdkrachten ingezet.

5. USMCA, wat?

USMCA is het nieuwe NAFTA of het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook die deal zal tijdens de G20-top officieel ondertekend worden.

6. Introductie van de brexit

Tijdens de G20-top zal Theresa May het brexitakkoord voor het eerst voorstellen aan andere landen buiten de EU. Vermoedelijk zal ze ook lobbyen voor enkele welgekomen nieuwe handelsrelaties. Al maakt Trump het haar niet makkelijk door te lachen met haar handelsakkoord. Hij noemde het eerder “een fantastisch akkoord voor de Europese Unie. Maar als je het akkoord op dit moment bekijkt, zal Groot-Brittannië niet in staat zijn om handel te drijven met de VS”.