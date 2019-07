Rellen na defilé op Franse nationale feestdag: meer dan 170 betogers opgepakt KVDS FVI

14 juli 2019

10u58

Bron: Belga 74 De Franse president Emmanuel Macron is op de Champs-Elysées in Parijs om 10 uur begonnen zijn troepen te aanschouwen naar aanleiding van de Franse nationale feestdag. Er weerklonk echter ook protest. Na het defilé braken rellen uit tussen politie en betogers.

Macron opende de feestelijkheden in een ‘commandowagen’, aan de zijde van zijn stafchef. De parade staat in het teken van Europese militaire samenwerking.

Charles Michel

Uitgenodigd zijn ook de Belgische premier en toekomstig voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, de Duitse kanselier Angela Merkel en de Nederlandse premier Mark Rutte. Nog van de partij zijn NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg en uittredend voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.



In het militaire defilé op de grond is ook de vlag van het 12de linie-regiment te zien, een vlag die de eenheid in 1832 kreeg van koning Leopold I. Diezelfde vlag werd in 1919 al in Parijs gedragen tijdens de overwinningsparade na de Eerste Wereldoorlog. Het 12de linie-regiment is enkele jaren geleden opgegaan in het bataljon 12de Linie Prins Leopold - 13de Linie. Een Belgische F-16 neemt deel aan het luchtdefilé. (lees hieronder verder)

In totaal aanschouwt Macron in het hartje van de Franse hoofdstad zowat 4.300 soldaten, 196 voertuigen, 237 paarden, 69 vliegtuigen en 39 helikopters.

Toen Macron in de ‘commandowagen’ passeerde, was er echter ook boegeroep te horen en werd hij uitgefloten. Volgens televisiestation France 2 stonden 20 tot 50 betogers tussen de massa die daarvoor verantwoordelijk waren. Ze lieten gele ballonnen op, een symbool van het protest van de 'gele hesjes'. De politie heeft twee boegbeelden van dat protest ingerekend, Eric Drouet en Jérome Rodrigues. In totaal zijn volgens de prefectuur 152 mensen opgepakt wegens demonstreren zonder de autoriteiten in te lichten, vandalisme, aanpakken van functionarissen en verboden wapenbezit.

Confrontatie tussen politie en betogers

Na het defilé naar aanleiding van de Franse nationale feestdag op de Champs Elysées in Parijs zijn rellen uitgebroken. Manifestanten, naar eigen zeggen van de gele hesjes-beweging, zoeken er de confrontatie op met agenten.

De betogers dragen niet de karakteristieke fluohesjes, maar zeggen wel in naam van de gele hesjes-beweging te komen betogen. Ze zouden een barricade hebben opgeworpen met hekken die voor het defilé voorzien waren. De politie probeert hen te verdrijven met traangas.

Volgens Le Parisien zouden in totaal meerdere honderden ‘gilets jaunes’ zich onder de gewone toeschouwers hebben gemengd.

In totaal zijn 175 personen in de Franse hoofdstad opgepakt, meldt de politieprefectuur van Parijs. De rust is nu teruggekeerd.