Rellen in Oekraïne bij terugkeer geëvacueerden uit Wuhan wegens vrees voor coronavirus kv

20 februari 2020

23u35

Bron: Belga 3 Tientallen Oekraïners die geëvacueerd zijn uit de Chinese stad Wuhan, zijn vandaag thuis verwelkomd door een boze menigte. Die gooide de ruiten van de bussen met hun landgenoten kapot. Dat meldt de politie.

De relschoppers vrezen dat de passagiers het eerste dodelijke geval van het nieuwe coronavirus Oekraïne binnenbrengen. Sommigen waren gewapend met stenen en metalen staven. Er is voorlopig geen sprake van gewonden.

Demonstranten staken een barricade in brand, terwijl omwonenden de weg naar het quarantainestation blokkeerden. Dat ligt in de buurt van een ziekenhuis in het dorp Novi Sanzhary, zo'n 300 kilometer ten oosten van Kiev.



De passagiers van de bussen konden naar het ziekenhuis gebracht worden, dat snel werd afgesloten door de politie. De 45 Oekraïners zullen nu twee weken in quarantaine zitten, laten de autoriteiten weten.