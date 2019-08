Rellen in Nantes na dood van festivalganger SVM

03 augustus 2019

19u50

Bron: ANP 1 In de Franse stad Nantes zijn rellen uitgebroken tussen honderden demonstranten en de politie. De betogers waren de straat opgegaan om te protesteren tegen politiegeweld en de onverklaarbare dood van een festivalganger in juni. De politie gebruikte traangas en een waterkanon om de situatie onder controle te krijgen.

De menigte verzamelde zich deze ochtend aan de oevers van de Loire. Daar werd deze week het lichaam van de 24-jarige Steve Maia Canico gevonden. Zijn lijk lag niet ver van de plek waar hij voor het laatst levend gezien was. Dat was tijdens een nachtelijk evenement op 21 en 22 juni. De politie gebruikte toen traangas om een einde aan het feest te maken. Daarbij vielen zeker tien feestgangers in de Loire.

Zo'n 1.700 demonstranten trokken nadien naar de stad. Ze wierpen daarbij barricades op en vernielden ruiten. Toen er projectielen gegooid werden en brand uitbrak, reageerde de politie met traangas en waterkanonnen.