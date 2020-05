Rellen in Montenegro na arrestatie bisschop

IB

14 mei 2020

00u48

Bron: Belga

0

In Montenegro zijn er gisteren rellen uitgebroken in de op een na grootste stad Niksic. Demonstranten voerden er actie tegen de arrestatie van een bisschop. Ze raakten daarbij slaags met de politie en bekogelden agenten met stenen. Die zetten dan weer traangas in.