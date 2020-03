Rellen in India om lockdown, politie vuurt traangas af op honderden arbeidsmigranten ADN

30 maart 2020

13u50

Bron: ANP 0 De politie heeft in het westen van India traangas afgevuurd op honderden arbeidsmigranten die de lockdown negeerden. Ze wilden terugkeren naar hun woonplaatsen in andere delen van het land omdat er geen werk meer is.

De landelijke lockdown in India, die verspreiding van het coronavirus moet voorkomen, heeft enorme gevolgen voor veel berooide arbeidsmigranten. Duizenden mensen leggen lange afstanden te voet af omdat ze hun job zijn verloren en naar huis willen. Het gaat in sommige gevallen om complete gezinnen die dagenlang onderweg zijn met weinig toegang tot voedsel of schoon water.

New post: Over 90 Migrant Workers Arrested After Clash With Cops in Surat https://t.co/R5QbH8nniL Clarion India(@ ClarionIndia_) link

Escalatie

De situatie escaleerde zondag in de stad Surat. Daar ligt de textielindustrie plat en wilden zo'n vijfhonderd mensen terug naar hun thuisplaatsen. "De politie probeerde ze te overtuigen dat zoiets niet mogelijk is omdat er geen bussen of treinen rijden", zei een hoge politieman.

De boze arbeiders zouden vervolgens met stenen hebben gegooid naar de politie, die traangas afvuurde en later 93 mensen arresteerde.

Het aantal vastgestelde besmettingen in India - een land met 1,3 miljard inwoners - ligt tot dusver relatief laag. De autoriteiten zeggen dat ruim duizend besmettingen aan het licht zijn gekomen. Maar er wordt gevreesd dat de toestand snel veel erger zou kunnen worden.

Totaalverbod

In een tv-toespraak zei premier Narenda Modi vorige week dinsdag dat er een totaalverbod wordt ingevoerd om uit huis te gaan. “Om India te redden, om elke burger te redden, jij en je familie, wordt elke buurt, elke straat en elk dorp afgesloten. Als we dit niet in 21 dagen geregeld krijgen, dan zal het land 21 jaar worden teruggeworpen in de tijd”, aldus Modi. Alle scholen en zaken gingen dicht, het trein- en vliegverkeer werd aan banden gelegd.

Modi bood afgelopen weekend excuses aan omdat mensen in de problemen raken door zijn noodmaatregelen. Hij benadrukte echter dat de beperkingen nodig zijn om het virus te bestrijden.

