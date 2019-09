Rellen in Hongkong op vijfde verjaardag "paraplubeweging" PVZ

28 september 2019

17u27

Bron: DPA, AFP 0 Nadat in Hongkong tienduizenden mensen op straat waren gekomen voor een vreedzame demonstratie naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de "paraplubeweging", is het zaterdag opnieuw tot rellen gekomen tussen radicale activisten en de politie. Die laatste zette waterkanonnen en pepperspray in tegen de demonstranten, die brandbommen gooiden.

In het Hongkongse Tamar Park werd zaterdag een vreedzame betoging georganiseerd om het begin van de "paraplubeweging" in herinnering te brengen. Die beweging ontstond tijdens de prodemocratische protesten en tegen Chinese inmenging in Hongkong in 2014, ook wel de "parapluprotesten" genoemd. Vanaf eind september tot midden december legden demonstranten - gewapend met paraplu's om zon, regen en pepperspray te trotseren - toen de Aziatische economische en financiële metropool lam.

Volgens de organisatoren namen zaterdag 200.000 tot 300.000 mensen deel aan de herdenking. Naar aanleiding van het jubileum kondigde Joshua Wong, de leider van de "paraplubeweging", in Tamar Park aan dat hij zal opkomen bij de lokale verkiezingen in november. Vanwege zijn rol bij de protesten in 2014 zat hij al een celstraf uit van twee maanden. In juni kwam hij weer vrij.

Vijf maanden geleden startte in Hongkong - een voormalige Britse kolonie en sinds 1997 een speciale bestuurlijke regio van China - een nieuwe golf van protesten tegen de regering wegens de toenemende invloed van de Communistische Partij. De directe aanleiding was een - intussen ingetrokken - omstreden wet die uitleveringen aan China mogelijk zou maken.

