Rellen in de VS bij protest tegen politiegeweld, Trump overweegt inzet leger Protest tegen politiegeweld breidt uit in VS TTR PVZ ADN

30 mei 2020

12u54

Bron: belga, dpa 10 De protesten in de Verenigde Staten tegen politiegeweld na de dood van een zwarte man worden steeds grimmiger. In verschillende staten kwam het tot grote demonstraties en ook zware rellen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Maandag stierf de 46-jarige George Floyd na een brutaal politieoptreden in Minneapolis. Een van de vier bij de operatie betrokken agenten is vrijdag beschuldigd van moord. Hij is de blanke politieman die zijn knie minutenlang op Floyds nek had gehouden.

Rellen en plunderingen

Vooral in Minneapolis leidt de dood van de ongewapende Floyd tot zware rellen. De autoriteiten hebben grote moeite om de situatie onder controle te krijgen. De gouverneur van de staat, Tim Walz, zal nu “de volledige nationale garde” inzetten. Dat is een primeur in de 164-jarige geschiedenis van die militaire dienst. Eerder maakte Walz bekend dat hij 1.700 militairen klaar hield, maar dat leek niet voldoende.

Maar ook elders in de VS zijn protesten aan de gang. In diverse grote Amerikaanse steden als New York, Detroit en Washington leidde dat tot soms gewelddadige acties. Na onder andere Atlanta heeft ook de Amerikaanse stad Portland de noodtoestand uitgeroepen vanwege rellen en plunderingen.

In Los Angeles zijn bij rellen zaterdag 533 mensen opgepakt, voor onder andere inbraak, plundering, geweld tegen de politie of poging doodslag. Op 18 personen na zijn alle arrestanten inmiddels weer op vrije voeten. Zes agenten raakten bij de protesten gewond. Actievoerders spoten in Los Angeles leuzen tegen de politie op gebouwen, evenals de smeekbede van de stervende Floyd: “Ik kan niet ademen.” Ook staken mensen op straat vuurwerk af. De politie zegt dat mogelijk niet alle relschoppers tot de protestbeweging behoren. Zo zouden “opportunisten” de gelegenheid aangrijpen om te plunderen. Er zijn onder meer juwelierszaken leeggeroofd.

Leger

“De toestand in Minneapolis gaat niet meer over de moord op George Floyd, het gaat over een aanval op de burgermaatschappij, angst inboezemen en onze mooie steden verstoren”, zei gouverneur Walz tijdens een persconferentie. Jon Jensen, hoofd van de Minnesota National Guard, kondigde aan dat zowat 2.500 soldaten worden ingezet. De gouverneur had al een deel van de nationale garde ingeschakeld om ‘s nachts te patrouilleren door de straten van Minneapolis.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn de onlusten in zijn land de schuld van “radicaal linkse” betogers. Hij biedt bijstand van het leger aan om de onlusten in Minneapolis aan te pakken. “We kunnen het leger daar erg snel ter plaatse hebben”, zei Trump voor zijn vertrek naar Florida, waar hij de lancering van een draagraket van SpaceX bijwoonde. Volgens Trump zitten “ANTIFA (een militant antifascistisch netwerk, red) en radicaal links” achter de protesten. “Leg de schuld niet bij anderen”, stelde de president op Twitter.

Avondklok

Walz gaf eerder een bevel voor een tijdelijke avondklok voor de steden Minneapolis en St. Paul na drie nachten van protesten in het grootstedelijk gebied. "Onze staat verkeert in chaos", zei hij op de televisie. Dit is "een ongekende bedreiging voor onze staat".

Het uitgaansverbod voor vrijdag en zaterdag geldt van 20 uur in de avond tot 6 uur 's ochtends in beide steden. Veiligheidsfunctionarissen en eerstehulpverleners zijn vrijgesteld van de beperkingen, evenals mensen die op de vlucht zijn voor gevaar of daklozen.

Relschoppers

"We proberen alle tools die we hebben te gebruiken" omdat relschoppers "erop uit zijn om zoveel mogelijk schade aan te richten als ze kunnen", zei de gouverneur. Hij voegde eraan toe dat eerst de onrust moet worden beheerst voordat de gemeenschap in staat is om problemen aan te pakken, waaronder "systemische ongelijkheden en discriminatie" die hebben geleid tot de dood van Floyd. "We moeten dit hoofdstuk eerst stoppen om bij het andere te komen."

Lees ook. Politiegeweld in de VS: zijn zwarte mensen vaker slachtoffer? (+)