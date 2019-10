Rellen in Chili: vijf mensen komen om bij brand in geplunderde fabriek IB

21 oktober 2019

01u30

Bron: Belga 0 Vijf mensen zijn vandaag omgekomen bij een brand in een kledingfabriek in het noorden van de Chileense hoofdstad Santiago. De fabriek werd geplunderd bij de gewelddadige rellen die uitbraken in het Zuid-Amerikaanse land. Daarmee stijgt het dodental bij de protesten al tot zeven.

"Vijf lichamen zijn aangetroffen in de fabriek als gevolg van de brand", verklaarde de brandweercommandant van Santiago, Diego Velasquez, aan lokale media.

Twee andere personen kwamen in de nacht van zaterdag op zondag al om bij een brand in een supermarkt, die ook geplunderd werd door manifestanten, in het zuiden van de hoofdstad. Eerst was er sprake van drie doden, maar die balans is later bijgesteld.

Dagenlang onrustig

Het is al dagenlang erg onrustig in Chili door protesten tegen tariefverhogingen voor de metro. Vrijdag riep de president de noodtoestand uit en zaterdag maakte de regering bekend dat de tariefverhogingen worden opgeschort. Er geldt nu ook een avondklok. "De democratie heeft de plicht zich te verdedigen", verklaarde president Sebastian Pinera na de invoering van de avondklok.

Volgens de autoriteiten zijn in het land ondertussen al 1.462 mensen opgepakt.