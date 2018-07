Rellen en seksueel geweld in vluchtelingenkamp Lesbos: "Nefast voor mentale gezondheid" SVM

18 juli 2018

18u04

Bron: Belga 8 De situatie in het vluchtelingenkamp van Moria op het Griekse eiland Lesbos is chaotisch: er zijn regelmatig clashes en rellen, incidenten van seksueel geweld en de mentale gezondheid van de duizenden mensen die er gevangen zitten gaat achteruit. Onder hen zitten ook kinderen, meldt Artsen Zonder Grenzen (AZG).

Momenteel wonen 8.000 mensen op elkaar gepropt in het vluchtelingenkamp van Moria. Eigenlijk is er slechts plaats voor 3.000 vluchtelingen. "De leefomstandigheden zijn er zo erbarmelijk dat de medische en mentale gezondheid van de mensen er zwaar wordt aangetast", klinkt het bij de ngo. "De afgelopen maanden was AZG er getuige van de escalatie van het geweld en behandelde het gevallen van seksueel geweld die zich in en rond het kamp hadden voorgedaan." AZG wijt de spanningen aan de overbevolking en het gebrek aan fatsoenlijke en humane levensomstandigheden.

De AZG-kliniek voor mentale gezondheidszorg in Mytileni accepteert alleen de meest ernstige gevallen en werkt momenteel op volle capaciteit. "Wekelijks worden 15 tot 18 mensen -onder wie kinderen- met acute psychische stoornissen door andere ngo's doorverwezen naar de kliniek van AZG. Dit is slechts het topje van de ijsberg, want we kunnen niet iedereen die te kampen heeft met ernstige psychische problemen behandelen. AZG biedt momenteel als enige gespecialiseerde organisatie mentale gezondheidszorg aan deze kwetsbare bevolking."

"Afschrikbeleid is niet doeltreffend"

"De meerderheid van deze mensen zijn nieuwkomers die lijden aan psychotische symptomen zoals hallucinaties, agitatie, verwarring en desoriëntatie. Sommigen hebben ook sterke zelfmoordgedachten of probeerden in het verleden al zelfmoord te plegen", zegt dokter Alessandro Barberio in de kliniek van Mytileni.

"De voorbije vier weken hebben we ook een toename gezien van het aantal minderjarigen dat lijdt aan intense paniekaanvallen, zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen."

AZG roept op tot een verplaatsing van alle kwetsbare mensen uit Moria naar een veilige huisvesting en blijft ook aandringen op verdere oplossingen voor de overbevolking in het kamp. "Uit onze ervaring blijkt dat het afschrikbeleid van het EU-Turkije akkoord niet doeltreffend is", klinkt het nog.