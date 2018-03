Rellen Duitsland: moskee Berlijn in brand gestoken Jolien Meremans

11 maart 2018

16u29

Bron: FOXnews 0 In Duitsland heeft een brand in een moskee in Berlijn veel schade aangericht. Volgens de politie werd de brand vermoedelijk door drie tieners aangestoken. Eerder dit weekend gebeurden nog al incidenten in het land. Niemand raakte tijdens de rellen gewond.

De Duitse politie meldde zondag dat er in het Berlijnse district Reinickendorf een moskee in brand stond. Het onderzoek loopt nog volop, maar er zijn sterke aanwijzingen dat de brand werd veroorzaakt door drie tieners.

De groep die de Koca Sinan moskee onderhoudt, schreef op Facebook dat het hele interieur van het gebouw vernietigd is. De moskee wordt gerund door DITIB, een religieuze organisatie die dicht bij de Turkse regering staat.

#Germania: negli ultimi giorni sono stati compiuti attacchi incendiari e danneggiamenti contro obiettivi turchi ,colpita una moschea nel distretto Reinickendorf a #Berlino,un' associazione a Meschede e un' altra moschea a Lauffen.Sul web sostegno da elementi del #PKK pic.twitter.com/hGvMi3LIPe — Atlantide (@Atlantide4world) March 11, 2018

Vuurbommen

Ook in andere delen van Duitsland vonden dit weekend kleine relletjes plaats. Bij een Turkse migratievereniging in de stad Meschede werden vuurbommen gegooid en ook in de moskee van Lauffen, in Zuid-Duitsland, gooiden een aantal aanwezigen bommetjes in het gebouw.

Bij de aanslagen raakte niemand gewond. De politie zoekt nu intensief naar de oorzaak van de incidenten.

