Rellen breken uit in Duits asielcentrum: vijf gewonden kg

01 juni 2019

07u41

Bron: Belga 4 In het Duitse Beieren zijn gisteren vijf agenten gewond geraakt bij rellen in een asielcentrum. Dat maakte de politie bekend. Uiteindelijk werden zes mensen gearresteerd.

De agenten werden opgeroepen voor rellen in een asielcentrum in het dorp Stephansposching. Daar werden ze door een dertigtal asielzoekers beledigd en in het nauw gedreven. Toen de politie de aanstoker van de rellen wou oppakken, escaleerde de situatie.



Er werden klappen uitgedeeld en met fietsen gegooid naar de agenten. Die zetten traangas in. De asielzoekers richten ook barricades op en verhinderden de politie om het centrum te verlaten.



Pas toen versterking werd opgeroepen kalmeerde de situatie. Vier agenten dienden te worden opgenomen in het ziekenhuis. Zes verdachten, tussen 23 en 38 jaar oud, werden opgepakt.

Lees ook: Op een jaar tijd bijna tweeduizend misdrijven tegen vluchtelingen in Duitsland

Meer over Stephansposching

Beieren