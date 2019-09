Rellen bij nieuw protest 'gele hesjes' in Nantes TT

14 september 2019

17u55

Bron: ANP 0 Bij een nieuw protest van de Franse beweging 'gilets jaunes' (gele hesjes) zijn in de stad Nantes ongeregeldheden uitgebroken. De politie heeft naar eigen zeggen zeker negentien relschoppers opgepakt.

Voorafgaande aan het protest van circa 1800 betogers werden bij controles en preventieve veiligheidsmaatregelen 22 molotovcocktails gevonden.

Tijdens de vele betogingen van de gele hesjes, vooral gericht tegen de stijgende kosten van het levensonderhoud voor de middenklasse, is het vaak tot ongeregeldheden en plunderingen gekomen in onder meer Parijs. In het zwart gehulde relschoppers, die als 'casseurs' (slopers) berucht zijn, maken van de protesten gebruik om te plunderen.

De gele hesjes zijn het afgelopen najaar spontaan ontstaan op internet, vooral als reactie op de forse verhogingen van brandstofprijzen waarmee de regering het milieu zei te dienen. De beweging heeft maandenlang honderdduizenden betogers op de been gebracht, maar is inmiddels fors gekrompen. Dat komt mede omdat de regering van president Macron snel een hele reeks impopulaire maatregelen heeft ingetrokken.