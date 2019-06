Rellen bij klimaatbetoging in Duitsland

TT

22 juni 2019

14u08

Bron: ANP

0

Bij de klimaatbetogingen in het gebied bij Keulen en Aken is het tot een confrontatie gekomen met de politie. Toen een groepje actievoerders een cordon van de politie doorbrak, gebruikte de politie pepperspray om de boel in het gareel te krijgen.