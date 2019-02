Rellen bij betoging tegen regering in Albanië FVI

16 februari 2019

15u48

Bron: Belga 0 In de Albanese hoofdstad Tirana is het tot rellen gekomen tijdens een betoging tegen de regering. De politie gebruikte traangas en het waterkanon om duizenden betogers weg te houden van het kantoor van premier Edi Rama, zo meldt de lokale zender Klan TV.

De oppositie had opgeroepen tot de betoging. Het protest draaide echter uit op geweld. Betogers bestookten het kantoor van Rama met vuurwerk en stenen. Daarbij sneuvelden ramen en de voordeur. Ook het regeringsgebouw werd aangevallen, maar betogers geraakten daar niet binnen. Rama was niet in Tirana tijdens de rellen.

De Democratische Partij, de belangrijkste oppositiepartij in Albanië, beschuldigt Rama en zijn Socialistische Partij van corruptie, nepotisme en banden met de georganiseerde misdaad. Ze eist het ontslag van de regering en wil een technocratische overgangsregering in het zadel brengen, om vervroegde verkiezingen voor te bereiden.

