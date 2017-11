Religieuze rellen rond "blasfemie van minister" eisen minstens zes doden en 200 gewonden in Islamabad sam

Bron: belga/dpa/afp 0 AFP Begogers staken een gevangenisbus in brand Rawalpindi. Bij rellen tussen religieuze manifestanten en de politie zijn in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad al zes mensen omgekomen en 200 anderen gewond geraakt. De autoriteiten hebben de hulp van het leger ingeroepen om de manifestanten uit elkaar te drijven. Die bezetten al sinds 6 november een belangrijke toegangsweg naar Islamabad.

De Pakistaanse autoriteiten zijn vandaag gestart met een offensief om de blokkade te beëindigen. Eerder raakte al bekend dat een politieagent om het leven was gekomen bij de confrontaties tussen de religieuze manifestanten en de ordediensten. Vannacht (plaatselijke tijd) verklaarden de reddingsdiensten dat ook zes manifestanten om het leven kwamen.

AFP Een gewonde activist wordt weggebracht in Islamabad.

Blasfemie

De manifestanten zijn leden van de religieuze beweging Tehreek-i-Labaik Yah Rasool Allah Pakistan, die het ontslag van de minister van Justitie eisen. Hij maakte zich volgens hen schuldig aan blasfemie, omdat hij de tekst van de eed die parlementariërs moeten afleggen, wilde aanpassen. De versie die hij voorstelde was voor hen te tolerant ten aanzien van de Ahmadi-moslims, een minderheidsgroep in Pakistan die in 1974 door het parlement werd bestempeld als niet-moslim.

Censuur

De gewelddadige confrontaties tussen de politie en de manifestanten duurden de hele dag. De politie vuurde traangas en rubberen kogels af op de demonstranten, die daarop enkele keren met stenen en andere projectielen gooiden. Het geweld heeft zich ondertussen uitgebreid naar andere steden in het land, en leidde zelfs tot een mediablack-out. Zo liet premier Shahid Khaqan Abbasi de liveverslaggeving stopzetten, en werd de toegang tot sociale media beperkt.

Leger

Ondertussen hebben de autoriteiten een beroep gedaan op het leger om de manifestanten uit elkaar te drijven en regeringsgebouwen te bewaken. De inzet van het leger zal "tot nader order" duren. In Pakistan, waar het leger jarenlang aan de macht is geweest, is het inzetten van het leger in het kader van een burgerlijke affaire een gevoelige zaak.

