Religieuze organisatie biedt Greta Thunberg ezeltje aan voor doorreis naar Madrid IB

04 december 2019

23u44

Bron: ANP 0 Een religieuze buurtvereniging uit de Spaanse stad Talavera de la Reina heeft milieuactiviste Greta Thunberg een ezeltje aangeboden om door te reizen naar Madrid.

"We beseffen hoe belangrijk het is de wereld gevoelig te maken voor de milieusituatie en sluiten ons aan bij de Strijd van Thunberg", aldus de Asociación Fray Hernando de Talavera op haar site. "Onze voorouders gebruikten dit meest klimaatvriendelijke vervoermiddel al."

De 16-jarige Zweedse arriveerde dinsdag per zeilschip in Lissabon. Ze weigerde het vliegtuig te pakken van New York naar Spanje om de verplaatste klimaattop bij te wonen. De tocht duurde drie weken.

Om op tijd in de Spaanse hoofdstad te komen, moet Thunberg echter de ezel laten staan en de trein nemen.