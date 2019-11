Religieuze leider die meehielp aan strenge wetten tegen overspel krijgt zweepslagen nadat hij zelf betrapt werd met getrouwde vrouw KVDS

01 november 2019

10u17

Een Indonesische man die actief meewerkte aan het opstellen van strenge wetten tegen overspel in de diep conservatieve regio Aceh - de enige in Indonesië die de strikte islamitische wet (Sharia) toepast - heeft aan den lijve mogen ondervinden hoe die in de praktijk worden gebracht. Hij werd namelijk zelf betrapt op een affaire met een getrouwde vrouw.

De 46-jarige man had als medewerker van een religieuze raad in de provincie Atjeh geholpen bij het formuleren van de strenge Shariawetten. Daarin wordt niet alleen overspel veroordeeld, ook homoseks, alcohol en gokken zijn er verboden en worden streng bestraft met de zweep.

Strand

De man is nu de allereerste religieuze leider die in het openbaar wordt bestraft sinds die Sharia werd ingevoerd in de regio, in 2005. Hij werd in september met de vrouw betrapt in een wagen vlakbij een toeristisch strand. De man kreeg daar donderdag 28 zweepslagen voor. En ook de getrouwde vrouw met wie hij een relatie had, ontsnapte niet aan vervolging: zij werd 23 keer publiek geslagen.





De religieuze leider is ook uit de religieuze raad gezet waartoe hij behoorde.