Relatie op scherp gezet tussen VS en Palestina na nieuwe maatregelen AW

02 maart 2019

23u34

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten zullen hun diplomatieke missie voor de Palestijnen vanaf maandag inperken. Het consulaat, dat dienstdoet als diplomatieke vertegenwoordiging voor de Palestijnen, wordt opgenomen in de Amerikaanse ambassade in Israël, die onlangs verhuisde naar Jeruzalem.

De beslissing die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vorig jaar op 18 oktober aankondigde, betekent een nieuwe etappe in de steeds slechter wordende relaties tussen de administratie van president Donald Trump en de Palestijnen. Die volgt immers na Trumps controversiële beslissing om de ambassade van Tel-Aviv naar Jeruzalem te verhuizen.



In september kondigde de Amerikaanse regering al aan dat de Palestijnse diplomatieke missie in Washington opgedoekt zou worden, omdat de Palestijnen weigeren met de Trump-administratie te praten en ze niet willen deelnemen aan vredesgesprekken met Israël.

Ook kondigde Washington het einde van de bilaterale financiële hulp aan, en van de bijdragen aan UNRWA, het VN-agentschap voor de Palestijnse vluchtelingen.

Jeruzalem

De diplomatieke banden tussen de VS en de Palestijnse Autoriteiten zijn bevroren sinds Trump Jeruzalem eind 2017 uitriep tot hoofdstad van Israël en besliste om de Amerikaanse ambassade te verhuizen.

Het statuut van Jeruzalem is omstreden. Zowel de Israëliërs als de Palestijnen maken aanspraak op de historische stad. Israël claimt Jeruzalem als zijn "eeuwige en ondeelbare hoofdstad", inclusief het Arabische oostelijke deel van de stad, dat in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog werd veroverd. De Palestijnen willen van Oost-Jeruzalem de hoofdstad maken van een onafhankelijke Palestijnse staat. Daarom zijn de meeste ambassades gelegen in Tel Aviv.