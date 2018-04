Relatie deed Kellie (30) in 5 maanden tijd veranderen in schim van zichzelf. Tot ze uit het leven stapte. Dader krijgt nu verdiende loon KVDS

09 april 2018

11u57

Bron: The Sun 0 Vijf maanden: zo lang duurde het om de vrolijke en levenslustige Britse Kellie Sutton (30) te doen veranderen in een schim van zichzelf, moegetergd door de aanhoudende fysieke en emotionele mishandelingen van haar nieuwe vriend Steve Gane (31). Tot ze het gevoel kreeg dat de dood de enige uitweg was en ze uit het leven stapte. Haar ontroostbare moeder slaagde er echter in om gerechtigheid te krijgen. En Gane de dans niet te laten ontspringen.

Tijdens de rechtszaak over de zelfdoding van Sutton vorige week werd beschreven wat de verwoestende impact van haar relatie met Gane was. Sutton begon met hem te daten in maart vorig jaar. Maar naarmate de tijd verstreek, nam haar onafhankelijke en energieke karakter af en werd ze stil, angstig en teruggetrokken. Dat bewezen berichtjes die ze in die periode stuurde, zowel naar Gane als naar vrienden. Die werden tijdens het proces voorgelezen.

Gevangenisleven

“Ik ben dit vreselijke gevangenisleven beu”, schreef ze onder meer. En naar Gane: “Het enige wat je gaat doen, is de hele middag klagen en me slaan.” Een berichtje dat ze naar een vriendin stuurde, gaf een tekenend beeld van de vreselijke situatie waarin ze zat. “Kom vandaag maar niet langs. Steve wil samen iets doen. Blijkbaar mijn hoofd inslaan, dat is toch wat hij zei. Hij is niet blij dat ik je heb uitgenodigd en nu moet ik de gevolgen dragen. Het is oké, ik ben het intussen gewoon.”

Toen ze op een dag de deur was uitgegaan zonder iets te zeggen, probeerde hij haar de keel dicht te knijpen. Een andere keer sloeg hij haar tot haar hoofd hevig bloedde. De rechter hoorde ook hoe hij haar ondergoed controleerde om zich ervan te vergewissen dat ze niet vreemdging en hij pakte haar ook haar bankkaart af, zodat ze geen geld ter beschikking had.

Gruwelijk

De moeder van de vrouw – Pamela Taylor (53) – was aanwezig tijdens het proces en aan de Britse krant The Sun vertelde ze hoe gruwelijk het was om de getuigenissen te horen. “Moeten aanhoren wat ze te allemaal verduren kreeg, was erg aangrijpend. Hij is de belichaming van het kwaad. Ik was close met mijn dochter, maar toch vertelde ze me niet dat er iets mis was. Ik weet ook waarom: ze wilde me niet ongerust maken. En elke keer ik bij hen was, gedroeg hij zich normaal. Mij leken ze een perfect normaal koppel te zijn.” (lees hieronder verder)

Sutton – die drie kinderen van 14, 11 en 4 had uit vorige relaties – was al twee jaar single toen ze Gane leerde kennen in een pub vlakbij waar ze woonde in Welwyn Garden City, ten noorden van Londen. Haar vriendin Alexia Spathas (30) kon haar nieuwe vriend al meteen niet uitstaan. “Ze was een alleenstaande moeder met drie kinderen”, aldus de kapster. “Hij moet gevoeld hebben dat ze kwetsbaar was. Enkele weken later trok hij al bij haar in. Hij deed van alles in het huishouden en kocht haar spullen, zodat ze het gevoel zou krijgen dat ze hem nodig had. Ik zei haar dat ze weg moest blijven van hem, omdat hij erg controlerend overkwam.”

Nietsvermoedende moeder Pamela was juist blij voor haar dochter. “Ik was gelukkig dat ze iemand gevonden had”, zegt ze. “Ook al hoorden we elkaar steeds minder. Vroeger belden we elke dag en ging ik na school altijd even bij haar langs. Dat veranderde. Mijn dochter vertelde hoe Gane soms humeurig kon zijn en jaloers. En hoe hij haar ervan beschuldigde dat ze vreemdging. Maar dat zou Kellie nooit gedaan hebben. Hij wilde ook niet dat ze veel tijd spendeerde met familie.”

Make-up

Haar moeder begon zich pas echt ongerust te maken toen de schoonheidsspecialiste plots geen make-up meer droeg en ook haar juwelen achterweg liet. “Ik vroeg haar of alles wel in orde was en ze stelde me gerust. ‘Alles is oké, maak je geen zorgen’, zei ze dan. (lees hieronder verder)

Op 3 juni vorig jaar belandde Sutton op de spoedafdeling van het ziekenhuis met een hoofdwonde van 3 centimeter. “Ze vertelde ons dat ze een schijngevecht hadden gehouden en dat ze haar hoofd had gestoten”, aldus haar moeder. Een maand later belden de buren van het koppel de politie nadat ze een luidruchtige ruzie hadden gehoord. Sutton stuurde een vriendin een berichtje dat ze geprobeerd had om een punt achter de relatie te zetten.

In augustus werd de vrouw door Gane bewusteloos gevonden in huis. Ze had geprobeerd om uit het leven te stappen. De hulpdiensten reanimeerden haar nog, maar ze kwam nooit meer bij bewustzijn. Drie dagen later werden de machines die haar in leven hielden, uitgeschakeld.

Geduld

Onwetend van wat zich allemaal had afgespeeld, slaagde haar familie er maar niet in om te begrijpen waarom Sutton zichzelf iets had aangedaan. Enkele dagen later werd Gane echter opgepakt door de politie. Een kameraad van hem had de speurders verteld dat hij hem die zomer had gebeld en gezegd dat hij zijn geduld was verloren en dat hij haar hoofd had opengehaald. Na de dood van Sutton had hij in een ander telefoontje grapjes gemaakt over haar zelfdoding. (lees hieronder verder)

Hij kwam er dus niet mee weg. Vorige week werd de oud-militair schuldig bevonden aan ‘controlerend of dwingend gedrag in een intieme relatie’. Het zou de eerste keer zijn dat er in het Verenigd Koninkrijk een dergelijk vonnis wordt uitgesproken na de dood van een slachtoffer, sinds de invoering van de wet 3 jaar geleden. Gane is ook schuldig aan het toebrengen van lichamelijke letsels en mishandeling en kreeg een celstraf van 4 jaar en 3 maanden. “Je gedrag maakte dat Kellie uit het leven stapte”, aldus rechter Philip Grey. “Je sloeg haar en hield haar klein. Je brak haar.”

Drama

Zeven maanden na het drama, probeert de familie van Sutton er nog altijd mee in het reine te komen. “Ik doe alsof ze in het buitenland is, dat is makkelijker”, aldus haar moeder. “Ik stuur haar ook nog altijd berichtjes om te vertellen wat er allemaal gebeurt in mijn leven en in het leven van de kinderen. Ik weet dat ze die niet meer kan lezen, maar ik voel me er toch beter door. We hebben dan wel gerechtigheid gekregen, maar over enkele jaren is hij weer vrij. Kelly is voor altijd weg.”

De familie vertelt nu overal haar verhaal om iedereen bewust te maken van het fenomeen. “We willen dat slachtoffers weten dat er hulp mogelijk is. De wet staat aan hun kant. We hopen dat andere vrouwen in een soortgelijke situatie dit verhaal zullen lezen en hulp zullen zoeken.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn 1813 of op de website www.zelfmoord1813.be