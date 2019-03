Rel tussen Turkije en Australië: waarom liggen uitspraken Erdogan zo gevoelig? LH

20 maart 2019

12u27 0 De Turkse president Erdogan verklaarde naar aanleiding van de aanslagen in Christchurch aan zijn aanhangers dat Australiërs die anti-moslim zijn, “net zoals hun grootvaders in een kist naar huis zullen keren”, wanneer ze een stap op Turks grondgebied zouden zetten. Daarmee verwees Erdogan naar de slag om Gallipoli, die 104 jaar geleden plaatsvond tijdens de Eerste Wereldoorlog. Waarom doet de Erdogan de uitspraken nu en waarom liggen die zo gevoelig in Australië?

Erdogan verwees met zijn controversiële uitspraak naar de slag die op 25 april 1915 begon op het schiereiland Gallipoli in het toenmalige Ottomaanse Rijk. Bij de veldslag, die een belangrijke overwinning voor de Turken en grote nederlaag voor de geallieerden (waaronder het Britse Rijk) betekende, sneuvelden duizenden Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten. Beide landen maakten toen nog deel uit van het Britse Rijk en schrijven het ontstaan van het nationale bewustzijn in de twee naties toe aan de veldtocht die liefst negen maanden aansleepte. Bovendien is de slag bij Gallipoli het moment dat beide landen officieel bij de Grote Oorlog betrokken raakte. Sinds 1916 wordt die herdenkingsdag officieel ‘Anzac Day’ genoemd. Het letterwoord staat voor het ‘Australian and New Zealand Army Corps’.

In beiden landen wordt ‘Anzac Day’ zelfs belangrijker geacht dan Wapenstilstand. Elk jaar reizen om die reden nog altijd duizenden Nieuw-Zeelanders en Australiërs speciaal naar Turkije af voor de symbolisch belangrijke herdenking. De Australische veiligheidsdiensten onderzoeken nu of het nog wel veilig is voor de honderden gegadigden van dit jaar om de reis naar Turkije te ondernemen.

Erdogan gebruikte afgelopen weekend fragmenten uit de video die door hoofdverdachte Brenton Tarrant is gemaakt van de aanslagen op de moskeeën. De timing is niet toevallig. Op 31 maart vinden lokale verkiezingen in Turkije plaats en Erdogan verkeert in campagnemodus. Maar de economische omstandigheden zitten hem niet mee: het land verkeert op het moment in recessie na de val die de nationale munt de lire vorig jaar maakte. De verdachte van de aanslagen, zegt Erdogan, “richt zich op Turkije en op mij”.

Toch sprak Erdogan gedeeltelijk de waarheid want in het “manifest”, dat enkele minuten voor het bloedbad werd gepubliceerd en aan Tarrant wordt toegeschreven, wordt Turkije omschreven als een “buitenlandse, vijandige troepenmacht”.

Tarrant zou bovendien ook verschillende keren Turkije hebben bezocht. Volgens inlichtingendiensten aan de krant Yeni Şafak reisde de Australiër naar verschillende steden zoals Ankara, Istanbul en Izmir tijdens twee verschillende bezoeken aan Turkije in 2016 (van 17 tot 20 maart, en tussen 13 september en 25 oktober). Volgens andere bronnen zou hij meer dan 45 dagen in het land doorgebracht hebben. Erdogan sprak zelf van 43 dagen in totaal.

Historische symboliek

Maar Tarrant reisde niet alleen naar de grootste steden van Turkije, hij bezocht ook de centrale, meer afgelegen provincies Sivas, Tokat en de noordoostelijke provincie Ağrı. Opmerkelijk is dat die bestemmingen niet erg populair zijn bij toeristen. Het is nu al duidelijk dat zijn reis verweven was van historische symboliek en meer bepaald anti-Ottomaanse historische figuren. Zo zou de hoofdverdachte het Tokat-kasteel in de gelijknamige stad bezocht hebben. Dat is de plaats waar prins Vlad III de spietser, die ook wel Vlad Dracula werd genoemd, in het begin van de 15de eeuw werd opgesloten door de Ottomaanse sultan Mehmed II. Vlad ging in die periode regelmatig in de clinch met het Ottomaanse Rijk. In 1462 zou hij tijdens een oorlog met de Turken zelfs 20.000 gevangenen gespietst hebben.

Ook in buurland Bulgarije zou de hoofdverdachte van de aanslagen in Christchurch locaties bezocht hebben waar eeuwen geleden veldslagen hebben plaatsgevonden tussen het Ottomaanse rijk en christelijke legers.

