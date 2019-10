Rel in Verenigd Koninkrijk: vrouw van Amerikaanse diplomaat ontvlucht het land na doodrijden tiener Kees Graafland

07 oktober 2019

10u43

Bron: AD.nl 0 Een tragisch verkeersongeval heeft tot een grote rel geleid in het Verenigd Koninkrijk én tot diplomatieke spanningen tussen dat land en de Verenigde Staten. Een vrouw van een Amerikaanse diplomaat reed in Engeland een 19-jarige motorrijder dood en ontvluchtte het land toen zij in de gaten kreeg dat ze vervolgd zou worden. Daarbij maakte ze gebruik van haar diplomatieke immuniteit.

De 42-jarige vrouw – Britse media menen te weten dat het gaat om Anne Sacoolas – reed op 27 augustus de 19-jarige Harry Dunn aan. De jonge pompbediende zat op dat moment op zijn motor, de vrouw in haar Volvo. Het ongeval gebeurde in de buurt van RAF Croughton, een Britse militaire basis nabij Oxford waar ook medewerkers van Amerikaanse inlichtingendiensten werkzaam zijn.



De vrouw reed ruim 350 meter op de verkeerde weghelft, zeggen betrokkenen bij het onderzoek tegen de Daily Mail. Voor de hulpdiensten was meteen duidelijk dat de jonge Harry er slecht aan toe was. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een met de familie Dunn bevriende brandweerman herkende Harry en belde zijn ouders om het trieste nieuws mee te delen.



‘Gevlucht’

Een dag later sprak de politie van Northamptonshire nader met de Amerikaanse. Toen stelde ze niet van plan te zijn het land te verlaten en dat ze mee wilde werken aan het onderzoek. De politie deed bij de Amerikaanse ambassade in Londen een verzoek de diplomatieke immuniteit van de vrouw – haar man is werkzaam op RAF Croughton – in te trekken in het belang van dat onderzoek. Dat werd verworpen.



Een dag na Harry's begrafenis kreeg zijn familie te horen dat het Amerikaanse koppel met hun kinderen was teruggekeerd naar de VS. Naar verluidt deed het stel dat slechts enkele uren nadat de vrouw duidelijk was geworden waarvoor ze vervolgd zou worden. Bronnen melden de Daily Mail dat de Amerikanen van de eigen ambassade het advies kregen snel terug te keren naar hun thuisland.

Rel

Een rel was geboren. Hoewel de Amerikaanse ambassade in Londen haar steunbetuigingen uitsprak aan de ouders en tweelingbroer van Harry en stelt in nauw contact te staan met de Britse autoriteiten, komt het onderzoek nog niet echt van de grond.

Alsjeblieft, help ons. We kunnen niet rouwen en dit goed afsluiten totdat Harry recht is gedaan Charlotte Charles, de moeder van Harry Dunn

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab heeft zijn ‘grote teleurstelling’ al laten blijken bij de Amerikaanse ambassadeur en heeft Amerika opgeroepen de vrouw in Engeland te laten berechten. De politie onderzoekt momenteel alle diplomatieke wegen die kunnen helpen het onderzoek in een volgend stadium te krijgen en de vrouw te ondervragen.

Harry's moeder doet een emotionele oproep in Britse media: “We willen Boris Johnson vragen om, als hij dat al niet gedaan heeft, te bellen met president Trump. Om hem nadrukkelijk op te roepen dit onrecht recht te zetten. Het is onmenselijk wat ons is overkomen. Alsjeblieft, help ons. We kunnen niet rouwen en dit goed afsluiten totdat Harry recht is gedaan.’’

