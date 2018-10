Rel in Sydney over reclame op Opera House TT

08 oktober 2018

09u18

Bron: ANP 0 In de Australische stad Sydney is een rel ontstaan over een plan om reclame voor een grote paardenrace te projecteren op de witte buitenkant van het Sydney Opera House. Het muziektheater weigerde mee te werken aan de reclame voor de Everest Cup, maar werd overruled door de regering van de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales.

Die beslissing leidde tot een fel debat op sociale media. Tegenstanders van het plan vinden dat het Opera House, dat op de Werelderfgoedlijst staat en een blikvanger is van de stad, niet mag worden gebruikt voor een commerciële uiting. Bovendien zou de advertentie gokken stimuleren, terwijl gokken een groot probleem is in Australië.

De Australische premier Scott Morrison begrijpt de ophef niet. "We gaan niet verven of zo, het gaat om licht dat kort schijnt. En dat beeld gaat de hele wereld over." De directie van het wereldberoemde Opera House weigerde te reageren op de controverse en verwijst naar de regering.