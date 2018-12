Rel in Italië na oproep priester: “Wie geen vluchtelingen helpt, mag ook geen kerststal zetten” KVDS

04 december 2018

10u52

Bron: Il Gazzettino, Corriere del Veneto, Facebook, Twitter 0 Een Italiaanse priester is in het oog van de storm terechtgekomen nadat hij op Facebook een oproep deed om dit jaar de kerststal niet boven te halen. “Wie geen vluchtelingen helpt, heeft ook niet het recht om een kerststal te zetten”, klonk zijn uitleg.

Luca Favarin (47) weet waarover hij spreekt. De priester is actief in het bisdom Padua – vlakbij Venetië – en werkt er met migranten. Hij zit onder meer achter het restaurantproject ‘strada facendo’, dat twee jaar geleden de deuren opende en asielzoekers tewerkstelt.

Respect

“Zet dit jaar geen kerststal”, schreef hij zondag onomwonden op zijn Facebookpagina. “Ik denk dat het een van de meest evangelische tekenen is. Doe het niet uit respect voor het evangelie en zijn waarden. Doe het niet uit respect voor de armen.”





Later herhaalde hij de oproep op de lokale Radio Padova en verduidelijkte hij die. “Een kerststal zetten is vandaag de dag hypocriet”, klonk het daar. “De kerststal is het symbool van een vluchteling die onderdak zoekt en krijgt in een schuur. De beeldjes uitstallen en een kruisteken maken voor het kindje Jezus terwijl je in het echte leven exact het tegenovergestelde doet, vind ik verwerpelijk.” (lees hieronder verder)

Het duurde niet lang eer er loeiharde kritiek kwam. “Dit is weer een neppriester die zichzelf in de kijker wil werken door op onze tradities te spuwen. Ik zet dit jaar wél mijn kerststal en zal Kerstmis vieren met trots”, klonk het in de reacties op de Facebookpost. En ook: “Schaam je!”

Ook de politiek moeide zich. “Handen af van het kindje Jezus en de kerststal”, twitterde de extreemrechtse vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini van de Legapartij, die een hard standpunt inneemt tegen vluchtelingen. Zijn partijgenoot en senator Andrea Ostellari liet zich ook niet onbetuigd: “De neiging om christelijke symbolen neer te halen is zo oud als de Kerk zelf en de Kerk zal het overleven. Don Favarin mag doen wat hij wil. Ben ik hypocriet? Misschien, maar Jezus is ook voor mij op de wereld gekomen. En ik zet mijn kerststal, zoals elk jaar, samen met mijn kinderen en mijn vrouw.” (lees hieronder verder)

Giù le mani da Gesù Bambino e dal presepe! #vivailNatale https://t.co/OAwwKkmq5i Matteo Salvini(@ matteosalvinimi) link

Een rel rond Kerstmis en de tradities die het katholieke feest meebrengt, is niet ongewoon in Italië. Enkele dagen geleden nog startte een schoolmeisje uit Venetië een petitie omdat haar leraar had besloten om de naam Jezus weg te laten uit een kerstlied, om niet-katholieke kinderen niet voor het hoofd te stoten. Het meisje haalde haar gelijk.

En op een andere school in Venetië kreeg de directeur de wind van voren nadat hij besloten had dat er geen kerststal zou worden opgesteld. Onderwijsminister Marco Bussetti riep hem tot de orde en eiste daarop dat het toch zou gebeuren.

Rubberboot

Vorig jaar was het de burgemeester van Castenaso die kop van jut was. Hij wilde een rubberboot in de kerststal van zijn gemeente als symbool voor de bootvluchtelingen die in groten getale in Italië aankomen, maar kreeg daarvoor bakken kritiek over zich heen.