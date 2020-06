Rel bij Adidas om uitspraken HR-manager: “Racisme is ‘ruis’ uit Amerika” kv

17 juni 2020

21u38

Bron: Reuters, CNN 2 Het Duitse sportmerk Adidas heeft vandaag de oproep verworpen van een groot aantal medewerkers om een onderzoek in te stellen naar de aanpak van racisme binnen het bedrijf door HR-directeur Karen Parkin. Die had racisme vorig jaar omschreven als “ruis” dat alleen in Amerika een gespreksonderwerp vormt.

Medewerkers van Adidas stuurden maandag een brief naar de toezichthoudende raad van het bedrijf met de vraag om te onderzoeken of HR-directeur Karen Parkin gepast heeft gereageerd op rassengerelateerde zaken binnen het bedrijf. Dat blijkt uit een brief die onder andere CNN kon inkijken. De brief was ondertekend door 83 medewerkers van vijf Adidaskantoren in Duitsland, de VS, Australië en Panama. Wereldwijd stelt het sportmerk bijna 60.000 mensen te werk.



“Onze werknemers hebben moedig hun stem laten horen aan mensen in machtsposities; ze hebben gewezen op het feit dat we niet representatief zijn voor de gemeenschappen waarvan we profiteren en we missen het leiderschap, de processen en de doelen om dat mogelijk te maken”, stelt de brief.

“Onwaar”

Een woordvoerder van Adidas liet vandaag stellig weten dat de beweringen van de 83 personeelsleden in de brief onwaar zijn. Parkin heeft zich verontschuldigd bij het personeel en werkt momenteel ook samen met een coalitie die zich buigt over de verbintenissen van het bedrijf aangaande diversiteit en inclusie, aldus de woordvoerder: “Onze zwarte medewerkers hebben de leiding genomen in het antwoord dat we samen verder zullen implementeren en waartoe we ons als bedrijf verbinden.”

“Ruis”

Vorige week berichtte de Wall Street Journal dat Parkin vorig jaar tijdens een vergadering bij Reebok (waarvan Adidas eveneens eigenaar is, red.) in Boston gezegd dat bezorgdheden aangaande racisme niet meer waren dan “ruis”. In brief aan het personeel verontschuldigde Parkin zich deze week voor die uitspraken. “Ik had een beter woord moeten kiezen... Als ik iemand heb beledigd, verontschuldig ik me daarvoor”, aldus Parkin. “Als lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor HR, was het mijn verantwoordelijkheid om onze houding tegenover discriminatie duidelijk te maken en dat heb ik niet gedaan”, stelde ze. “Mijn team en ik verbinden ons ertoe de bedrijfscultuur te verbeteren om gelijkwaardigheid, diversiteit en opportuniteit te garanderen.” klonk het verder.

Parkin, die zowel de Britse als de Amerikaanse nationaliteit heeft, werd in 2017 lid van de raad van bestuur van Adidas. Ze was de eerste vrouw die het sinds 1993 tot in de bedrijfstop schopte.

Klachtenlijn

In hun brief vroegen de medewerkers ook de oprichting van een anoniem platform waar medewerkers hun ervaringen met racisme en discriminatie kunnen melden, en ze willen bescherming tegen vergelding. Adidas laat weten dat het bedrijf al een nummer heeft waarop dergelijke klachten kunnen worden gemeld. Vorige week deelde het bedrijf mee dat een externe partij wordt inschakeld om toezicht te houden op het nultolerantiebeleid aangaande racisme en dat er een raad wordt opgericht die zich moet buigen over actie aangaande de problematiek.

Na overleg met zwarte medewerkers beloofde Adidas vorige week om ongeveer 18 miljoen euro te investeren in zwarte gemeenschappen in de VS en om te garanderen dat minstens 30 procent van alle nieuwe Amerikaanse jobs wordt ingevuld door medewerkers van Afro-Amerikaanse of Latijns-Amerikaanse afkomst.

