Reiziger filmt hoe roekeloos personeel met bagage gooit op luchthaven TTR

20 september 2018

22u34

Bron: BBC 5

Een misnoegde reiziger kon op beeld vastleggen hoe er met de bagage wordt omgegaan op het vliegveld van Manchester in Engeland. "Dat is mijn koffer ja", zegt de 28-jarige Elizabeth Evans die de roekeloze man filmde en de beelden deelde op sociale media. Het filmpje werd intussen meer dan 4 miljoen keer bekeken. Swissport betreurt het gedrag van de medewerkers en laat weten dat de zaak verder wordt onderzocht. "We zullen verdere stappen ondernemen, zodat dit niet meer zal gebeuren", klinkt het in een persbericht.