Reizen verboden en verplichte quarantaine als u er toch uit zou terugkeren: in deze gebieden geldt code rood

10 juli 2020

13u00 186 Buitenlandse Zaken heeft de Spaanse districten El Segri à en A Mariña, en de Portugese hoofdstad Lissabon aangeduid als rode zone. Reizen naar die regio’s worden verboden. Reizigers die toch van daar terugkeren naar ons land moeten verplicht in quarantaine. Voorlopig is geen enkele regio - wat het risico op een coronabesmetting betreft - aangeduid als zone oranje.



Om te bepalen welke gebieden een risico inhouden, heeft de regering Europese regio’s verdeeld in rode, oranje en groene zones. De lijst met regio’s werd gepubliceerd op de website van de federale overheidsdienst en ondertussen al bijgewerkt om de gebieden gedetailleerder af te bakenen. Het gaat om de districten El Segrià in de provincie Lleida in Catalonië, A Mariña in het Spaanse Galicië, en een aantal gemeenten rond de Portugese hoofdstad Lissabon. De codes zijn toegekend op basis van de epidemiologische situatie ter plaatse. Die informatie wordt regelmatig geactualiseerd en dus kan ook de lijst met gebieden aangepast worden.

Reizigers die terugkeren uit rode zones moeten bij aankomst in ons land verplicht in quarantaine. De verschillende regeringen van ons land zijn het daar gisteren op het Overlegcomité over eens geraakt. Voor deze gebieden wordt ook een formeel reisverbod uitgevaardigd. Reizigers die desondanks terugkeren uit deze zones zullen worden behandeld als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht getest en in quarantaine moeten.



Wie op dit moment al in een van de drie rode zones is, bijvoorbeeld op citytrip in Lissabon, hoeft nog niet meteen terug te keren naar huis. Buitenlandse Zaken raadt wel aan de lokale instructies te volgen. Een coronatest en quarantaine zijn bij thuiskomst wel verplicht.

Voorlopig is er qua besmettingsrisico geen enkele regio aangeduid als zone oranje. Wie terugkeert uit een oranje zone, wordt enkel aangeraden in quarantaine te gaan en zich te laten testen. Het gaat om steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor een hoog gezondheidsrisico is vastgesteld op basis van objectieve epidemiologische criteria. Voor deze zones raadt België reizen sterk af.

Voor groene zones tenslotte zullen geen beperkingen worden opgelegd.

Wie op vakantie vertrekt, kijkt sowieso ook best zijn verzekeringsvoorwaarden na. Touring deelde eerder vandaag mee dat het geen reisbijstand meer zal geven van zodra de vakantiebestemming door de overheid als ‘rode zone’ wordt beschouwd, maar kwam daar later wel op terug.

Reisadviezen

Opgelet: bovenstaande indeling gaat over het besmettingsrisico in de landen. Daarnaast zijn er ook de reisadviezen van die landen zelf. De rode landen die op de kaart bovenaan en in de lijst hier te zien zijn, zijn bijvoorbeeld vier landen (Noorwegen, Finland, Ierland en Malta) die hun grenzen zelf nog gesloten houden voor Belgen en andere buitenlanders. Het is niet zo dat er in pakweg Noorwegen en Finland een hoger risico is.

Denemarken zit dan weer volgens de huidige info in code oranje. Dat wil zeggen dat dat land zelf bepaalde voorwaarden hanteert om ernaartoe te reizen. Wie naar Denemarken gaat, moet bijvoorbeeld zijn thuisadres in België kunnen aantonen en minstens zes nachten op Deens grondgebied doorbrengen. De exacte details land per land vind je bij Buitenlandse Zaken.

Bij de huidige veilige landen staan bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Italië. Die landen hanteren geen voorwaarden voor Belgen.

Viroloog Marc Van Ranst denkt dat de kaart snel geüpdatet zal worden. “Op dit moment is men nog aan het werken aan die kaart”, denkt Van Ranst. “Ik denk dat dat de reden is waarom er nog geen oranje regio’s opstaan”, zegt hij in VTM Nieuws. “Ik ben zeker dat daar nog wel beweging in zal komen, al is dat geen makkelijke opdracht. Een gebied oranje of rood kleuren is een moeilijke beslissing, die grote gevolgen heeft voor mensen”, klinkt het.

TUI schort Lissabon-reizen tot begin augustus op

Touroperator TUI had eind juni al de reizen naar Lissabon uit voorzorg zelf geannuleerd, nadat een aantal wijken van de stad opnieuw in lockdown waren geplaatst. Die beslissing trof een 35-tal reizigers. Die opschorting liep tot 14 juli, maar TUI verlengde die donderdag tot minstens 2 augustus, zo heeft TUI-woordvoerder Piet Demeyere vanavond gezegd.

Veel impact is er voor TUI niet, want het gaat volgens de woordvoerder om amper zes bijkomende dossiers. De twee Spaanse bestemmingen die ook code rood kregen (Lleida en A Marina), hebben geen gevolgen voor TUI.

Lees ook: Op reis in tijden van corona, met het risico op verplichte quarantaine? Alle praktische vragen op een rij (+)