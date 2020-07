Reizen verboden en verplichte quarantaine als u er toch uit zou terugkeren: in deze drie gebieden geldt code rood LH

09 juli 2020

16u18 18 Buitenlandse Zaken heeft de Spaanse stad Lleida en regio A Marina en de Portugese hoofdstad Lissabon aangeduid als rode zone. Reizen naar die regio’s zijn verboden. Reizigers die toch van daar terugkeren naar ons land moeten verplicht in quarantaine. Voorlopig is geen enkele regio aangeduid als zone oranje.



Om te bepalen welke gebieden een risico inhouden, heeft de regering Europese regio’s verdeeld in rode, oranje en groene zones. De lijst met regio’s werd zopas gepubliceerd op de website van de federale overheidsdienst. De codes zijn toegekend op basis van de epidemiologische situatie ter plaatse. Die informatie wordt regelmatig geactualiseerd en dus kan ook de lijst met landen aangepast worden.

Reizigers die terugkeren uit rode zones moeten bij aankomst in ons land verplicht in quarantaine. De verschillende regeringen van ons land zijn het daar gisteren op het Overlegcomité over eens geraakt. Voor deze gebieden wordt ook een formeel reisverbod uitgevaardigd. Reizigers die desondanks terugkeren uit deze zones zullen worden behandeld als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht getest en in quarantaine moeten.

Voorlopig is geen enkele regio aangeduid als zone oranje. Wie terugkeert uit een oranje zone, wordt enkel aangeraden in quarantaine te gaan en zich te laten testen. Het gaat om steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor een hoog gezondheidsrisico is vastgesteld op basis van objectieve epidemiologische criteria. Voor deze zones raadt België reizen sterk af.



Voor groene zones tenslotte zullen geen beperkingen worden opgelegd. In welke gemeente of regio welke kleur zal gelden, wordt deze namiddag duidelijk.

Reisadviezen

Onderstaande indeling gaat niet over het besmettingsrisico in de landen, maar louter over de reisadviezen van die landen zelf. De rode landen die nu te zien zijn, zijn bijvoorbeeld vier landen (Noorwegen, Finland, Ierland en Malta) die hun grenzen zelf nog gesloten houden voor Belgen en andere buitenlanders. Het is niet zo dat er in pakweg Noorwegen en Finland een hoger risico is.

Denemarken zit dan weer volgens de huidige info in code oranje. Dat wil zeggen dat dat land zelf bepaalde voorwaarden hanteert om ernaartoe te reizen. Wie naar Denemarken gaat, moet bijvoorbeeld zijn thuisadres in België kunnen aantonen en minstens zes nachten op Deens grondgebied doorbrengen.

Bij de huidige veilige landen staan bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Italië. Die landen hanteren geen voorwaarden voor Belgen.

