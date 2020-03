Reisbureaus gaan op zoek naar alternatief voor reizen naar Noord-Italië tot 3 april, maar wat daarna? KVE

08 maart 2020

17u22

Bron: Belga 0 De koepel van reisorganisaties ABTO heeft zijn leden zondag al laten weten dat ze voor alle reizen tot 3 april naar de regio's in Italië die onder de strenge voorzorgsmaatregelen vallen naar een alternatief moeten zoeken met hun klanten. Wordt dat alternatief niet gevonden, dan wordt de reis terugbetaald. "Maar de vraag is nu wat er moet gebeuren met reizen na die datum", zegt Pierre Fivet, woordvoerder van ABTO. "Daarover zitten we maandag samen met de FOD Economie. Dan zullen we beslissen tot welke datum we reizen moeten annuleren."

Reisorganisatie TUI heeft zijn 109 klanten in de regio intussen een sms gestuurd om hen op de hoogte te brengen en aan te raden naar België terug te keren. De TUI-klanten die tot en met 2 april zouden vertrekken, werden ook op de hoogte gebracht. De woordvoerster van TUI meldt dat zij de optie kregen te annuleren of een andere bestemming te kiezen, kosteloos. TUI biedt in de regio wintersportreizen en citytrips naar Milaan en Venetië aan.

De Italiaanse regering maakte in de nacht van zaterdag op zondag bekend dat de strenge voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus worden uitgebreid naar de hele regio Lombardije en veertien nabijgelegen provincies. Daardoor wordt de bewegingsvrijheid van zestien miljoen Italianen ernstig beperkt. Ook steden als Milaan en Venetië zijn door deze maatregelen getroffen.

Reisbureaus kregen zondag het signaal alvast tot actie over te gaan voor mensen die tot 3 april een reis geboekt hebben. "Sinds iets voor de middag is het reisadvies van Buitenlandse zaken formeel: niet-essentiële reizen naar de regio's worden afgeraden", zegt Pivet. "Reizen die gepland staan, zijn daardoor niet meer uitvoerbaar. Samen met de klant gaan we nu op zoek naar een alternatief, geval per geval. Wordt dat alternatief niet gevonden, dan gaan we over tot een terugbetaling. Het gaat hier natuurlijk niet om duizenden Belgen die een reis gepland hebben in die periode."

Paasvakantie

Bij het overleg met de FOD Economie, maandag, wordt een antwoord verwacht op hoe het na vrijdag 3 april verder moet. De paasvakantie start officieel op 6 april. "Dat betekent onder andere: de traditionele Romereizen van de middelbare scholen", zegt Fivet. "Veel van die reizen worden echter door de scholen zelf georganiseerd. En de vraag is ook: welke steden bezoeken de scholen? Rome en Firenze liggen buiten het getroffen gebied, maar de bus moet wel door Noord-Italië. Zal het mogelijk zijn om gewoon door de regio te rijden en zullen de afritten van de snelwegen dan geblokkeerd worden? Dat moet allemaal nog bekeken worden."

Het overleg van maandag tussen ABTO en de FOD Economie zal alvast niet gaan over de mogelijkheid om economische werkloosheid in te roepen voor het personeel. "Daarrond zijn al afspraken gemaakt", zegt Fivet. "We hebben een goed contact met de overheid.”