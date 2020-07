Regionale verkiezingen in noorden van Spanje overschaduwd door coronavirus HLA

12 juli 2020

11u37

Bron: Belga, ANP 2 In de Spaanse regio's Galicië en Baskenland worden zondag door de coronacrisis overschaduwde verkiezingen gehouden. Ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen tegen het virus wordt gevreesd voor een lage opkomst. De verkiezingen zouden niet leiden tot grote verschuivingen in de regioregeringen in Galicië of Baskenland.

De regeringspartijen in zowel Galicië als Baskenland beschikken in de peilingen over een comfortabele voorsprong. In Baskenland zijn dat de liberale PNV en het linkse EH Bildu, in Galicië is dat de conservatieve Partido Popular.

Het is de eerste keer dat regionale verkiezingen worden gehouden sinds Spanje begin maart een lockdown afgekondigde. Zo’n 500 mensen die onlangs positief hebben getest op het coronavirus mogen niet naar de stembureaus komen. Die maatregel is omstreden en kan volgens sommige experts ongrondwettig zijn.

In Galicië woedt op dit moment een tweede coronagolf. Zo’n 70.000 inwoners van veertien gemeenten in de noordwestelijke kuststreek zijn sinds vorige zondag opnieuw onder een lockdownregime geplaatst wegens een stijgend aantal bevestigde besmettingen. Ze mogen nog wel hun woning verlaten, maar niet het gebied.

Miljoenen andere mensen mogen wel zelf gaan stemmen. In Bilbao, de grootste stad van Baskenland, kan dat op meer plaatsen dan bij eerdere verkiezingen. De autoriteiten hebben ongeveer een kwart meer stembureaus geopend dan gebruikelijk om te zorgen dat mensen voldoende afstand kunnen houden.

De verkiezingen werden door de pandemie uitgesteld. Oorspronkelijk zouden ze op 5 april plaatsvinden.

De eerste betrouwbare resultaten worden zondagavond laat verwacht.

