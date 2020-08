Regio Parijs loopt in eerste semester 6,4 miljard euro mis door instorting toerisme KVE

27 augustus 2020

13u10

Bron: Belga 0 De Franse regio Île-de-France, waartoe ook de hoofdstad Parijs behoort, heeft in de eerste zes maanden van het jaar 6,4 miljard euro minder binnengehaald vanwege de terugval van het aantal toeristen door de coronapandemie. De regio ontving 14 miljoen toeristen minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

De inkomsten gelinkt aan het toerisme vielen terug van 10,2 miljard euro in de eerste zes maanden van 2019 naar 3,8 miljard euro in het eerste semester van dit jaar, meldt de regionale toerismecommissie van Paris Île-de-France donderdag. Slechts 9,4 miljoen toeristen bezochten de regio, tegenover 23,7 miljoen in 2019.

"Het toerisme is een zeer belangrijke economische activiteit in Île-de-France. Het is goed voor 500.000 banen en voor 7 tot 8 procent van de totale inkomsten van de regio", aldus regiovoorzitter Valérie Pécresse tijdens een persconferentie. "Sinds vier jaar kondigen we aan dat steeds opnieuw records verbroken worden, en het is met grote spijt dat we nu gezien hebben dat de pandemie zo'n bloeiende en dynamische sector een zware klap gegeven heeft."

Door het stilvallen van het vliegverkeer zijn er vooral veel minder internationale toeristen geweest in de regio (-68 procent), al viel het aantal Franse toeristen ook sterk terug (-54 procent). Het aantal overnachtingen in hotels viel eveneens terug met 61 procent, het aantal overnachtingen in appartementen of vakantiehuizen met 47 procent. In juni en juli was één op de twee Parijse hotels nog gesloten, terwijl in de rest de regio bijna 70 procent van de hotels open waren.

Het aantal coronabesmettingen in Frankrijk stijgt opnieuw sterk. Gisteren/woensdag werden 5.000 nieuwe besmettingen gemeld op 24 uur, het hoogste aantal sinds mei. Ook in Île-de-France zijn er weer meer besmettingen. Parijs is sinds woensdag ook toegevoegd aan de rode zones van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Lees ook:

OVERZICHT. Hier kan je als Belg nog op vakantie (en hier niet): Nu ook Parijs verboden gebied, nog amper een Spaanse provincie in het groen

Wanhoop op Canarische Eilanden: “Wanneer we niet aan Covid-19 sterven, dan sterven we van de honger”