Regime-Assad plundert hulpkonvooi in Oost-Ghouta Redactie

06 maart 2018

10u01

Bron: Belga, ANP, VRT, The Independent 1 Een hulpkonvooi met voedsel en medicijnen voor de noodlijdende bevolking in Oost-Ghouta moest gisteren een deel van zijn lading afgeven. De Syrische autoriteiten namen de meeste medische voorraden in beslag, alvorens de 46 vrachtwagens hun weg mochten verderzetten.

Het Internationale Rode Kruis en de VN lieten gisteren weten dat een hulpkonvooi, een dag later dan verwacht, het belegerde rebellengebied Oost-Ghouta was binnengereden. Het was de eerste keer sinds 14 februari dat vrachtwagens met hulp Oost-Ghouta binnen raakten. Het gebied wordt door opstandelingen en jihadi's gecontroleerd, maar al vier jaar door het regeringsleger belegerd.



Het nieuwe konvooi had medische hulp en voedsel bij voor zowat 27.500 mensen. Niettemin is geen toelating gegeven om vitale medische hulp mee te nemen naar Doema. Acht vrachtwagens konden hun lading daardoor niet afleveren bij de noodlijdende burgers.



Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd 70 procent van de medische hulp door de regimetroepen van de vrachtwagens gehaald. Alle EHBO-kits, insuline, chirurgisch en dialysemateriaal werden geweigerd.

Luchtaanvallen

In het gebied, vlakbij hoofdstad Damascus, proberen islamitische milities stand te houden tegen de troepen van president Assad en diens bondgenoten. Ook gisteren zijn weer luchtaanvallen uitgevoerd op verscheidene frontlinies, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Volgens de in Groot-Brittannië gevestigde organisatie zijn doelen in de omgeving van Harasta, Beit Sawa en Hosh al-Ashari gebombardeerd en bestookt met artillerie.