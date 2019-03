Regie brexitbeleid vandaag in handen van Brits parlement IB

27 maart 2019

03u45

Bron: ANP 0 Het Britse Lagerhuis bepaalt vanaf drie uur vanmiddag Belgische tijd haar eigen agenda en neemt dan alle opties die er voor een brexitbeleid zijn door.

Het beleid dat de Britse premier May heeft gevoerd, lijkt mislukt, want haar na lange onderhandelingen bereikte overeenkomst met Brussel is tot twee keer toe door een grote meerderheid van het Lagerhuis afgewezen. Struikelblok bleek de positie van het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) ten opzichte van Ierland en de rest van de EU.

Volgens Brussel is alles naar behoren en voorlopig goed geregeld en moet het bestaande brexitakkoord worden aangenomen. Maar het Lagerhuis ziet nog kansen voor alternatieven. De parlementariërs bekijken vandaag onder meer of het land op de valreep moet afzien van de brexit, of het een nieuw referendum gaat houden of dat het toch de deal van May slikt, dan wel een zachtere brexit probeert te regelen - de vraag is alleen of Brussel met die laatste optie akkoord gaat.

Uitzonderlijke situatie

Het is vrij uitzonderlijk dat het Britse parlement de regie over het regeringsbeleid even in eigen handen neemt. Het wordt gezien als een nieuwe blamage voor May, maar die heeft via haar woordvoerder laten weten dat ze “constructief aan dit proces zal meewerken.”

Meer over Brussel

May

Ierland

politiek