Regeringswoordvoerder: “May zal niet aftreden” IB

16 januari 2019

02u19

Bron: Belga 0 De Britse premier Theresa May zal ondanks de zware nederlaag over de brexit-deal in het parlement niet aftreden. Dat zegt een regeringswoordvoerder. Ze wil wel al vandaag een vertrouwensstemming, na de motie van wantrouwen die de oppositie heeft ingediend.

Een uitstel van de brexit-datum van 29 maart is niet per se noodzakelijk, zei de woordvoerder. Tot nu toe heeft May uitstel altijd consequent afgewezen.

De parlementsleden in het Britse Lagerhuis stemden gisterenavond de brexit-deal van May weg met een verrassend grote meerderheid, van 432 tegen 202 stemmen. Toch wordt verwacht dat May de vertrouwensstemming overleeft.