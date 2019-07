Regeringssoldaten veroveren strategisch belangrijke dorpen in Syrië ADN

29 juli 2019

16u07

Bron: Belga

Soldaten van het Syrische regeringsleger hebben vandaag twee dorpen in het noordwesten van het land veroverd. Dat is meegedeeld door rebellen en door het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR). De dorpen, die als strategisch belangrijk worden beschouwd, hadden twee maanden lang onder controle van de rebellen gestaan.

De regeringssoldaten, die gesteund werden door Rusland, wisten twee dorpen in de provincie Hama onder controle te krijgen: al-Jabeen en Tel Maleh. Vooral de verovering van Tel Maleh wordt strategisch erg belangrijk geacht. "Het regime heeft heel wat soldaten verloren bij de gevechten om de twee dorpen", zegt Rami Abdel Rahman van het in Groot-Brittannië gevestigde SOHR.

Het Syrische regime had in april een offensief gelanceerd in het noordwesten van het land, voornamelijk in de provincies Hama en Idlib. Daar bevinden zich de laatste grote rebellenbastions.



Vorige week werden de luchtaanvallen op de rebellengebieden nog opgevoerd. Vooral in de provincie Idlib zouden daarbij volgens de rebellen veel mensen om het leven zijn gekomen.

Volgens het SOHR heeft het offensief sinds april al het leven gekost aan minstens 837 burgers, onder wie ook 209 kinderen.