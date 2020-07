Regeringspartijen blijven de grootste na verkiezingen in Galicië en Baskenland KVE

12 juli 2020

In Baskenland en Galicië, twee regio's in het noorden van Spanje, hebben de regeringspartijen de lokale verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de verkiezingen.

In Baskenland zou de separatistische liberale PNV, die vandaag ook al de grootste partij is, 30 tot 32 zetels binnenhalen, een lichte stijging. De partij van president Iñigo Urkullu zal wel opnieuw op zoek moeten gaan naar een coalitiepartner. De links-nationalistische oppositiepartij Eh Bildu wint drie zetels en blijft de op een na grootste partij.

In Galicië blijft de conservatieve Partido Popular (PP) de grootste en de partij zou ook op nieuw een absolute meerderheid halen. De links-nationalistische BNG zou zes zetels winnen, en de extreemrechtse Vox zou haar intrede maken in het Galicische parlement. In Galicië is de kiesdrempel maar 3 procent, in Baskenland ligt die op 5 procent en haalde Vox het niet.

De socialistische PSOE van de Spaanse premier Pedro Sanchez wint zowel in Baskenland als in Galicië één zetel. De linkse coalitiepartner van Sanchez, Podemos Unidos, verliest dan weer sterk. Ze houdt in Baskenland nog slechts zes van huidige elf zetels over en in Galicië haalt de partij de kiesdrempel niet.

De verkiezingen hadden normaal gezien op 5 april plaatsgevonden, maar werden uitgesteld door het coronavirus. Ondanks de strenge veiligheidsmaatregelen, werd gevreesd dat minder kiesgerechtigden zouden komen opdagen. De opkomst in Galicië bedroeg uiteindelijk 59 procent, vijf procentpunten meer dan bij de vorige verkiezingen. In Baskenland viel de opkomst met 7 procentpunten terug tot bijna 53 procent.