Regeringspartij wint Zuid-Koreaanse verkiezingen afgetekend dankzij coronabeleid KVE

16 april 2020

08u17

Bron: Belga 0 In Zuid-Korea heeft de Democratische Partij van president Moon Jae-in de parlementsverkiezingen met overmacht gewonnen. De partij behaalde met 180 zetels een absolute meerderheid, een recordoverwinning. De opkomst was ruim 66 procent, het hoogste percentage sinds de verkiezingen in 1992.

De afgetekende overwinning van Moon is volgens deskundigen te danken aan zijn coronabeleid. In Zuid-Korea, maar ook in andere delen van de wereld, is positief gereageerd op de wijze waarop de regering de crisis heeft aangepakt.

Zuid-Korea was een van de eerste landen die verkiezingen hield tijdens de coronapandemie. Woensdag gingen kiezers met mondkapjes naar de stembureaus. Ook moesten zij hun handen wassen en plastic handschoenen dragen. Verder werden kiezers getest op lichaamstemperatuur.



Moon kreeg maanden geleden nog kritiek. De economische groei zou te traag gaan en daarnaast werd de president meermaals beticht van machtsmisbruik. De manier waarop hij vervolgens het coronavirus beteugelde, deed hem weer flink stijgen in de peilingen.



De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben de verspreiding van het virus fors kunnen afremmen. Al een paar dagen zijn er dagelijks minder dan dertig nieuwe besmettingen. Voor zover bekend raakten ruim 10.000 mensen met het virus geïnfecteerd, 229 overleden aan de gevolgen ervan.