Regeringspartij stelt resoluut voor om Mugabe te ontslaan: "Er is geen weg terug meer"

10u38

Bron: ANP 0 Photo News De huidige president van Zimbabwe. Het vertrek van president Robert Mugabe van Zimbabwe is onontkoombaar, zegt een bron binnen de regerende partij ZANU-PF. Leden van de partij komen vandaag bijeen om een resolutie op te stellen om Mugabe in het weekend te ontslaan en de basis te leggen voor zijn afzetting volgende week als hij weigert af te treden.

"Er is geen weg terug'', vertelde de bron aan persbureau Reuters. "Als hij koppig wordt, zullen we ervoor zorgen dat hij zondag ontslagen wordt. Als dat gebeurd is, is dinsdag de afzetting.''

Het leger nam deze week de controle over de staatstelevisie over en plaatste de 93-jarige Mugabe onder huisarrest. De militaire interventie in Zimbabwe lijkt een coup, hoewel het leger niet wilde niet spreken van een staatsgreep.