Regeringsleider Hongkong verontschuldigt zich voor uitleveringswet TT

18 juni 2019

11u29

Bron: Belga 0 De Hongkongse regeringsleider Carrie Lam heeft zich verontschuldigd voor de manier waarop ze is omgegaan met een omstreden uitleveringswet die het mogelijk zou maken verdachten van misdrijven uit te leveren aan China.

"Ik heb u luid en duidelijk gehoord en diep nagedacht over wat zich heeft voltrokken. De bezorgdheid van de paar voorbije maanden is veroorzaakt door deficiënties in het werk van de regering rond de amenderingsoefening", zei Lam in een ruimte tjokvol journalisten.

"Persoonlijk moet ik veel van de verantwoordelijkheid op mijn schouders nemen voor hetgeen heeft geleid tot controverse, meningsverschillen en ongerustheid in de samenleving. Daarvoor bied ik de bevolking van Hongkong mijn meest oprechte verontschuldigingen aan", aldus Lam.

Zeggen dat ze wet zou intrekken deed ze niet, hoewel zaterdag volgens de organisatoren bijna twee miljoen mensen op straat waren gekomen om dat te eisen.

Lam schortte de wet zaterdag wel op. Maar volgens de betogers is er geen garantie dat zij er weer mee zou uitpakken eenmaal de politieke storm geluwd is. Een dag later formuleerde Lam in de derde persoon een korte publieke verontschuldiging, maar de bevolking van de vroegere Britse kolonie liep er niet warm van.

