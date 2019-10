Regeringsleider Hongkong opnieuw onderbroken in parlement door protest oppositie LH

17 oktober 2019

10u46

Bron: Belga 0 In het parlement in Hongkong was het voor de tweede dag op rij onrustig, een dag nadat leider Carrie Lam haar jaarlijkse toespraak noodgedwongen via video heeft gevoerd. Parlementsleden van de oppositie onderbraken Lam opnieuw van zodra ze begon te spreken. Ze scandeerden onder meer dat Lam niet geschikt is om Hongkong te leiden vanwege de antiregeringsprotesten die al maanden aan de gang zijn.

Parlementsvoorzitter Andrew Leung moest de zitting twee keer onderbreken en minstens zes oppositieleden werden uit de zaal gezet, aldus de openbare omroep RTHK.



Bedoeling was dat Lam vragen zou beantwoorden over haar beleidstoespraak, die woensdag door de protesten van de oppositie via video werd uitgezonden. Uiteindelijk kon Lam tijdens de 90 minuten durende sessie in het parlement maar drie vragen over haar speech beantwoorden, van parlementsleden van de pro-Chinese DAB-partij.

In de toespraak verklaarde ze onder meer dat de regering zich blijft inzetten om een oplossing te vinden voor de aanhoudende protesten en dat de inwoners hun verschillen opzij moeten zetten. Ze stelde ook dat Hongkong voor de grootste uitdagingen staat sinds de regio in 1997 door Groot-Brittannië opnieuw aan China werd overgedragen. Sindsdien is Hongkong een speciale bestuurlijke regio van China.

In Hongkong woedt sinds vier maanden een diepe politieke crisis, de ergste sinds Hongkong in 1997 een speciale bestuurlijke regio werd van China. Mensen komen massaal op straat tegen de plaatselijke regering en tegen de toenemende invloed van China op Hongkong. De politie treedt regelmatige hardhandig op tegen de manifestanten, waardoor ook geprotesteerd wordt tegen dat politiegeweld.

Meer over Hongkong

China

politiek