Regeringsleider Hongkong ontkent dat ze wil opstappen LH

03 september 2019

09u23

Bron: Belga 0 De regeringsleider van Hongkong, Carrie Lam, is absoluut niet van plan om haar ontslag in te dienen. Gisteren was een audiofragment gelekt waarin ze gezegd zou hebben dat ze wel zou willen opstappen als ze zou kunnen.

In het fragment dat door persagentschap Reuters werd verspreid, was te horen hoe Lam tijdens een bijeenkomst met zakenmensen zei dat ze wel zou willen opstappen, maar dat de autoriteiten in Peking dat tegengaan. Ze zei ook dat haar overheid "zeer gelimiteerd" was in de reactie die ze kan geven op de massale protesten in haar land. "Als leider zoveel chaos veroorzaken in Hongkong is onvergeeflijk. Als ik een keuze zou hebben zou ik opstappen en me uitgebreid verontschuldigen", zei ze.

Vandaag ontkende Lam echter dat ze zou willen opstappen. "Ik heb de afgelopen drie maanden verschillende keren tegen mezelf gezegd dat mijn team en ik moeten blijven om Hongkong te helpen", zei ze tijdens een persconferentie. Ze zei ook dat ze er nooit aan heeft gedacht om haar ontslag te bespreken met de Chinese overheid.

De regeringsleider liet nog weten dat het lekken van de opname "onaanvaardbaar" is, en ze ontkent ook de beschuldigingen dat de opname in scène gezet zou zijn door haar regering. "Het conflict waardoor ik zou willen ontslag nemen terwijl dat niet zou kunnen, bestaat niet", zei ze nog.

Drie maanden protest

In Hongkong komen nu al drie maanden duizenden betogers op straat. Aanvankelijk was het protest gericht tegen een maatregel die uitlevering aan moederland China mogelijk zou maken, maar intussen is de beweging uitgegroeid tot een bredere oproep tot meer democratie. Ze eisen ook het ontslag van Lam.



De voormalige Britse kolonie is semi-autonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Maar een groot deel van de 7 miljoen inwoners vreest dat Peking die vrijheden wil inperken.