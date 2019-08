Regeringsleider Hongkong in tranen: “Geweld duwt stad richting ‘pad zonder terugkeer’” IB

13 augustus 2019

06u10

Bron: Belga, Reuters 1 Het geweld dat met de manifestaties in Hongkong gepaard gaat, duwt de stad naar een "pad zonder terugkeer" en brengt de samenleving in een zeer onrustwekkende en gevaarlijke situatie. Dat heeft de regeringsleider van Hongkong, Carrie Lam, vandaag herhaald tijdens een persconferentie. "De situatie van de voorbije week doet mij vrezen dat we die gevaarlijke toestand hebben bereikt", vervolgde ze.

Na een nieuw weekend van felle confrontaties tussen de actievoerders en de ordediensten, werden Lam vele vragen gesteld over het machtsvertoon van de autoriteiten. De regeringsleider bleef de politie verdedigen en wees erop dat de agenten geconfronteerd worden met "extreem moeilijke omstandigheden", maar zich houden aan "strikte regels op vlak van het gebruik van geweld".

“Bewaar jullie kalmte”

Lam ontweek voorts een vraag van een journalist die wilde weten of ze het wetsontwerp over de uitlevering van vermoedelijke criminelen aan China definitief wil begraven, een van de voornaamste eisen van de manifestanten. Momenteel is dat wetsontwerp enkel opgeschort en dat is voor de actievoerders niet voldoende. "Ik vraag opnieuw aan iedereen om hun verschillen aan de kant te zetten en de kalmte te bewaren. Denk vijf minuten na, denk aan onze stad, willen jullie echt dat die naar de afgrond wordt geduwd", zei ze met tranen in de ogen.

Het protest in Hongkong is van een ongekend niveau sinds de teruggave van de vroegere Britse kroonkolonie aan China in 1997 en bereikte maandag een nieuw hoogtepunt met de annulering van alle vluchten op de internationale luchthaven van de stad. Die maatregel drong zich op nadat duizenden actievoerders de aankomsthal hadden bezet. Vandaag werd het luchtverkeer gedeeltelijk hernomen.

Meer over Hongkong

China