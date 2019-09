Regeringsleider Hongkong geeft toe dat ze wil opstappen in gelekt audiofragment



02 september 2019

22u58

Bron: Reuters 0 “Als ik een keuze had, zou ik opstappen”, aldus Carrie Lam, de regeringsleider van Hongkong, in een gelekt audiofragment dat persagentschap Reuters kon beluisteren. China zou er volgens haar alles aan doen om dat te verhinderen.

Het audiofragment werd opgenomen tijdens een gesloten bijeenkomst met enkele zakenlui. Lam maakte tijdens die meeting duidelijk dat zijzelf en haar regering “zeer gelimiteerd” zijn. En het arsenaal aan (gepaste) manieren waarop de overheid kan reageren op de massale protesten, raakt stilaan uitgeput.



“Het is onvergeeflijk om als regeringsleider zo’n ravage te hebben veroorzaakt in Hongkong”, zegt Lam met een krop in de keel. “Als ik de keuze had, zou ik onmiddellijk opstappen nadat ik mij verontschuldigd had.”

Aan de hand van de opname, en alles wat Lam aan de zakenlui vertelt, wordt duidelijk dat China erop staat dat Carrie Lam haar functie behoudt. Verder nog blijken de overheidsreacties op de demonstraties eerder van China dan van Lam te komen. Terwijl de demonstranten net op straat komen tégen de bemoeienissen van China.

De demonstranten voeren al bijna drie maanden actie tegen de regering in Peking en de bestuurder van Hongkong, Carrie Lam. Hun betogingen begonnen als protest tegen een - intussen ingetrokken - plan om uitlevering naar het vasteland van China mogelijk te maken, maar vormen inmiddels een bredere roep om meer democratie. Ook willen de betogers dat Lam het veld ruimt.

