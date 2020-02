Regeringscriticus in Kazachstan sterft enkele uren na arrestatie SVM

25 februari 2020

16u45

Bron: Belga 0 In Kazachstan is een activist die regelmatig kritiek uitte op de regering enkele uren na zijn arrestatie gestorven. De autoriteiten wijten de dood van Dulat Agadil aan hartproblemen.

Mensen die twijfelen aan de versie van de autoriteiten, trokken naar het ministerie van Binnenlandse Zaken om te protesteren. Daar werden verschillende arrestaties verricht.

Agadil werd gisteravond in hechtenis genomen omdat hij niet was komen opdagen voor een verhoor over beschuldigingen van het misprijzen van de rechtbank en het beledigen van een rechter.

De activist kwam in het autoritair bestuurde Kazachstan op voor meer burgerrechten en vrijheden. Vorig jaar werd hij al eens gearresteerd bij een antiregeringsprotest. Na de verkiezing van president Kassym-Jomart Tokajev midden vorig jaar werden honderden mensen gearresteerd bij protesten.

