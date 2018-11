Regeringscrisis in Sri Lanka mondt uit in vechtpartij in parlement TMA

15 november 2018

19u57

Bron: Belga

De regeringscrisis in Sri Lanka heeft in het parlement geleid tot een gevecht in regel tussen de aanhangers van premier Mahinda Rajapaksa en de partijgenoten van de ontslagen premier Ranil Wickremesinghe. De parlementsvoorzitter moest de zitting voortijdig afbreken nadat hij bekogeld werd met papiermanden.