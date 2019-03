Regeringsbronnen: “Stemming dag voor brexitdeadline nog altijd mogelijk” LH

19 maart 2019

23u34

Bron: Channel 4 0 Volgens twee regeringsbronnen aan de Britse zender Channel 4 zou een derde stemming over de brexitdeal op donderdag 28 maart kunnen plaatsvinden. Dat is de dag voor het (nog altijd) officiële vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

“Natuurlijk zou dat, zoals alle andere dingen op dit moment, nog kunnen veranderen”, schrijft de zender. Volgens Channel 4 zou de week van de brexitdeadline (29 maart om 23 uur Britse tijd, middernacht bij ons) kunnen beginnen met een verklaring op maandag door premier Theresa May over de EU-top, die donderdag plaatsvindt.

Momenteel zou er in de regering gepraat worden over een motie, die de uitspraak van de voorzitter van het Lagerhuis, John Bercow, zou kunnen overrulen. Die verklaarde gisteren dat May het parlement niet zomaar kan vragen voor een derde keer over haar deal te stemmen, nadat ze de twee voorgaande stemmingen al met overweldigende meerderheid verloor.

Brexitminister Stephen Barclay verklaarde eerder vandaag een uitweg te zien om volgende week alsnog een stemming in het Lagerhuis te organiseren. Het Lagerhuis kan “een manier vinden” om te stemmen indien de regering erin zou slagen om voldoende parlementsleden te overtuigen om de deal alsnog te steunen, argumenteerde hij.

De nieuwe stemming over de deal wordt misschien wel op 28 maart gehouden, meldt Channel 4.

.

De dag voor brexit.



Dat wordt met de vingertopjes aan de rand van de afgrond stemmen. Bi-zar. https://t.co/xdl0Xo7BtS Tim de Wit(@ timdewit) link

Tim De Wit, correspondent in Londen voor de Nederlandse krant Trouw, verduidelijkt op Twitter dat “May alleen een nieuwe stemming kan organiseren als er in de ogen van de Speaker (ofwel de voorzitter van het Lagerhuis John Bercow, nvdr.) substantieel iets gewijzigd of toegevoegd is.” Dat zouden dan de conclusies van de EU-top over de uitstel van de brexit kunnen zijn. Premier May zou van plan zijn om uitstel te vragen tot eind juni met de mogelijkheid om dat uitstel met twee jaar te verlengen. Daarover gaat May tegen morgen een brief aan Europees president Donald Tusk sturen.

“Of dat (de eventuele wijziging van de brexitdeal) genoeg is, zal begin volgende week blijken bij een nieuwe May vs Bercow”, aldus De Wit nog. Vast staat dat het nog spannende dagen worden in Londen.